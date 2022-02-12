我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

千山萬水（一）

孟悟
趙梅英／圖
趙梅英／圖

1

魏東陽的後院有一棵神奇的桃樹，春天開萬紫千紅的花，夏天結七彩繽紛的果。一樹華美耀眼的果子讓人目瞪口呆：黃桃、油桃、李子、櫻桃、紅杏、烏梅……齊齊歡聚在一棵樹上。這棵嫁接桃樹，花了他十年的心血。他跟著YouTube上的農業視頻，一步步學來的。每年春天開花，一片繽紛絢爛，如五顏六色的彩雲。站在彩雲下，他總會想起他的初戀愛人凌霄。舊事拍岸，如洶湧的浪花，吞噬了他的身心。

東陽在多年前跟妻子離了婚，兒子隨媽，他每周定期探望。好友大海一直勸他再找一個，大海認為他帥大叔一枚，找個花姑娘不難。他說隨緣，遇到動心的人，也不會拒絕。只是誰也不知道，他的心裡一直有個人影揮之不去，不過單身的日子也算瀟灑。

他最初在一家醫藥公司從事編程，公司後來經營不善，決定解雇一批員工，東陽不幸中槍。他拿了補償金、賣了股票，乾脆自己創業。

他跟大海合夥，兩人動手能力都強，把一些危房和遺棄房以低價買下，然後動手裝修，捯飭一番後，或賣或租。幾年下來，聘了幾個墨西哥工人，幹得風風火火。也算事業有成的小老闆。

兒子的大學學費早備好了，業務也上了正軌，東陽覺得沒必要太辛勞自己，閒暇時光，東陽喜歡讀書寫字，養花種菜也是他的樂趣。他有次看電視節目，介紹一種奇妙的嫁接果樹，他的眼前一片花光流轉。初戀情人凌霄曾經說過，她做過一個夢，夢見一棵開花的樹，開出各種顏色的花，很快結下各種顏色的果。

東陽的心沒有理由動了，第二天就上網學習嫁接果樹。原來嫁接很嚴謹，並不是隨心所欲地肆意安排，柿子樹不能跟蘋果樹成親，橘子樹也不能跟桃子樹同居，只有同一類的果樹才能嫁接。桃、杏、李、櫻桃可以相親相愛聚在一起，因為它們是表姊妹，同屬核果類果樹。

捯飭了好幾個春秋，他在失敗中瀟灑前行。2020年，病毒攻擊世界，鬧得人心惶惶，東陽宅在家裡，繼續嫁接工程。那棵果樹總算沒有辜負他，一樹華麗的果子飽滿旺盛，攀過籬笆，侵略到了鄰居的領空、領地。鄰居喬治隔著籬笆朝東陽揮手笑道：歡迎你的美麗果子，但討厭你的喇叭藤（Trumpet vine）到處串門。

東陽的後院有片野林子，林子裡不知什麼時候長了喇叭藤。喇叭藤天性茁壯，在美國南方的土地上生龍活虎。東陽知道，美國人把喇叭藤當強盜植物，喊殺喊滅。喇叭藤的葉子還讓人過敏搔癢，出現皮疹和蕁麻疹。但是喇叭藤在夏日花開明艷，像極了中國的凌霄花。東陽看著它，便想起了凌霄，怎麼可能去買殺草劑？

喬治總是提醒他，喇叭藤是侵略者，繁殖快、攻擊性強，扼殺花草樹木，小心你的神奇桃樹也會遭它算計。喬治還借題發揮，說現在的城市車堵人堵，從來沒見過這麼多人，外州人和非法移民都來了。你看那喇叭藤到處亂爬，總有一天我們也會失去生存的空間。

東陽回應：也不全是喇叭藤，也有神奇果樹。

喬治呵呵笑道：我倒希望全是神奇果樹，可能嗎？

2

時光匆忙，又是一年。2021的春天來了，疫苗也來了，滿世界湧動著希望。還沒到春節，那神奇果樹就開花了。最先行動的是油桃花，一枝又一枝的粉艷照亮了天地。黃桃花的節拍慢兩拍，但黃桃花出場的時候，油桃花並沒有謝幕。緊跟後面的是烏梅花，輕盈雪白、晶瑩玲瓏，一陣微風吹過，花兒們迴風輕舞，揚起一場浪漫溫柔的繽紛香雪。東陽站立在香雪中，讚嘆造物主的神奇，生命讓人欣喜。要是凌霄也在身邊，那便是完美的童話。

遐想翩翩中，他的手機突然響了，是大學同學賀倩的微信。賀倩告訴東陽，凌霄的女兒五月要加他的微信。東陽愣了，突然間心跳血湧，回微信的手指在發抖。他仰起頭來，繽紛的花瓣落了他一臉。

五月告訴東陽，母親凌霄已是晚期胰腺癌，近日在昏迷中，一直呼喚東陽的名字。東陽和凌霄雖是大學校園的戀人，但不是同一個專業，所以也沒有機會在同學群裡相逢。

兩人沒有修成正果，是雙方家長在生意上有過節，鬧上了法庭，死也要將這對鴛鴦打散。一對情侶在重壓之下有了吵鬧，誰也不願低頭，把哀怨憋在心底，憋成了永遠的內傷。（一）

微信 非法移民 墨西哥

上一則

曾經亦是同路人

下一則

我的中文學習

延伸閱讀

澳洲總理微信被接管 中國商人自稱「買下」帳號

澳洲總理微信被接管 中國商人自稱「買下」帳號
Fed投票成員偏鷹恐加速緊縮

Fed投票成員偏鷹恐加速緊縮
Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股
威廉凱特3個孩子 清早5點起床看聖誕老人來過沒

威廉凱特3個孩子 清早5點起床看聖誕老人來過沒

熱門新聞

人生七十才開始

2022-02-06 02:02
廖千慧（右）與趙志遠（左）兩夫妻在新北市淡水經營「真食手作」，無食品添加物的訴求吸引許多愛好者。（圖：「真食手作」提供）

讓病女吃得健康 台夫妻天然料理 竟成邦交國創意餐

2022-02-10 06:00
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
台鐵台北車站站長首度由女性擔任，新任站長胡詠芝放棄百萬年薪考進台鐵。（記者曾原信／攝影）

135年首位女台北站長 胡詠芝棄百萬薪轉戰台鐵

2022-02-08 06:00

搭車突失去意識 日本芥川獎得主 西村賢太享年54歲

2022-02-05 03:11
倩華∕圖

亞曼達的故事

2022-02-06 02:02

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一