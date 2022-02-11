「是是是，謝謝你提醒。」新新十二床看上去沒受過多少教育 ，卻拎得清，忙不迭向田原道謝，又問：「那這三個做手術的醫生裡，哪個醫生最好？」

「如果你是囊腫，那就得做腹腔鏡。腹腔鏡是鄭主任做，另外兩個醫生是開刀的。」田原想起來又說：「婦科老總說她和其他床位醫生也能做腹腔鏡，不過真正安排手術時，只有鄭主任。」

「那我就是鄭主任做了？」

「我們幾個囊腫的，老八床、新八床，還有我，都是鄭主任做的。」

這邊話還沒說完，管床位的蕭醫生進來：「十二床，沙主任給你診斷的是卵巢囊腫，你是想只住院複查，還是做手術？」

新新十二床乖巧地回答：「我聽這裡醫生的，醫生讓做什麼，就做什麼。」

蕭醫生本來被新十二床天天吵著要見沙主任弄得頭大，誰知走了一個又來一個沙主任的病人。但一聽這位這麼爽快，輕鬆了：「那好，明天再去做一次B超，如果確定下來，就安排手術。」

新新十二床感激地看了一眼田原，田原會心一笑。

還有十天過春節，住院的人漸漸少了。十床的老奶奶出院後，床位空了下來。

第二十五天，一月二十九日星期六

縣劇團女人昨日哼了一天，今天沒再哼唧了，熬過最難受的時期了。

田原今早的大事是去廁所方便。前兩天雖然也上了廁所，但只是噓噓，一兩分鐘就完，今天可能要長蹲，真怕支持不住。讓輪班來照顧的小常阿姨帶著方凳，到時把方凳放在前面，扒著凳子也算一個支撐。

結果，長蹲還算好，倒是廁所髒得太不堪了。用過的衛生紙在蹲坑後側兩邊，堆了兩座小山丘，令人作嘔。婦科病房這邊只有三間女廁所，來陪護的男家屬沒地方上廁所，也用女廁所。雖然有木板隔成小單間，總歸讓女人們不太自在。（五七）