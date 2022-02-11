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洋槐與奧斯丁（九）

凌嵐

但是他太心疼那些花了，文柘剪花的動作太快，他都阻止不了。「我不去了！」他最後說。

文柘看著他，又看看手裡的大花束。屋裡沒有開空調，熱空氣裡。玫瑰散發出濃烈的香味，香到好像花的靈魂飄在那種美麗的氣息裡。文柘拉了他一下，說：走吧，玫瑰還會再開的，剪一剪沒有壞處。說完走到老趙身邊，伸手抱了他一下。

老趙忽然意識到，剛才他用了「我們」這個詞，這讓他心裡好過一點。他們出了門，文柘走在前面，老趙乖乖地跟在她後面。他不知自己是恨她，還是愛她，或者兩種感情兼有之，但他還是挺想跟文柘成雙結對去派對的。

老趙的心思起起伏伏，他沉默地掏出車鑰匙，打開車門，然後按了一下門上的鍵，車門鎖嘩地一下自動解了。隨即文柘自己拉開車門，把花放在後車座上，然後坐到前面的副座上。

文柘看了一眼老趙，忍俊不禁，說：一會兒你會看到更多的玫瑰。車開出去，老趙忽然想起來，自己又忘記先給文柘開門。

到東亞系系主任家，老趙才發現這是一個玫瑰園，屋前屋後，種滿了玫瑰。那些玫瑰大部分都還沒有開。系主任太太是日本人，接過文柘遞過來的花時，眼睛都睜圓了，對著花束，湊近了深吸一口氣，「柘啊！你太厲害啦！玫瑰這麼早就開了！」

文柘得意地點頭，說：我的朋友幫我的。她的英文不俐落，系主任太太的英文也不靈，帶著濃重的東洋風，但文柘還是跟她都聊得像知己。

女人都是天生的外交家，老趙真是佩服死了。他拿了一瓶啤酒，在院子裡轉圈子，看看花，過一會兒再回頭偵查一下文柘。（九）

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