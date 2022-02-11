他的名字叫勇士（下）

阿普航空／圖

「今天晚上都有可能出事。麻煩送我到警察 局再說。」麥克真的害怕了，堅持要去。

「那好吧！我開車送你過去。」阿英想，勇士 已不是當初單純的蒙古留學生，染上毒癮很難戒。不能再留他了，留了，以後一定會出更大麻 煩，不如趁這個機會，請他搬出去。

阿英在警察局外面等了幾分鐘，麥可手上拿了張紙走出來。

「辦好了？」

「沒有。警察說保護令要去地方法院申請。他開了張報案證明，簽了名。有這張證明，法官才會簽發保護令。」

「今天星期天，地方法院還會有法官？」

「警察說，法院隨時有法官值班，專門應付這種緊急事。快去辦，走吧！」

地方法院就在兩個街口外，阿英在停車場等了一個多小時，才見到麥可走出來。

「弄好了，一式兩份。一份貼門上，他回來讓他看到，一份自己保留。」他上了車，揚了揚手上拿著的兩份保護令，也讓阿英照了相存檔。

「法官說五天後，妳可以把他的東西搬出去。」麥可補了一句。

美國驅逐房客法律程序複雜，至少要兩個月才能搞定。沒想到保護令這麼快，是個捷徑。

「喂！喂！你是嘎托克嗎？」五天一直沒有勇士消息，阿英打了他住房登記時留的聯絡人電話。

「嗯……嗯……我是，有什麼事？」對方接了電話，小心地說。

「你認識勇士嗎？」

「認識！認識！妳是誰？他怎麼了？」嘎托克聽到「勇士」兩個字，口氣有點急了。

「我是他房東，他失蹤了。你盡快過來，我們談談。」

當天傍晚嘎托克下了班，家都沒回就急忙趕了過來。原來嘎托克是勇士的表叔。阿英簡單地說了說勇士吸大麻失蹤的事，也說了另一個房客麥可申請了保護令。勇士不能再回來住了，請他把勇士的東西搬出去。

阿英打開勇士房門，讓他進去收拾東西。一進門，兩個人都嚇住了，房間裡一團亂，打碎的碗盤、杯子滿地，亂丟的衣服、襪子到處都是，地板上、門上，還有那天他在脖子上劃了一刀，留下的斑斑血跡。阿英拿來漂白水噴在血滴上，一點一點地清洗，也找來幾個紙箱，給嘎托克收拾勇士留下的東西。

「他當初來美國住我那裡，他爸拜託我照顧。都怪我不好，不該讓他搬出去。」嘎托克一面收拾，一面自責地說。

「勇士是個獨立又好強的孩子。他爸爸是蒙古國將軍，他是獨生子。長大了他不安於蒙古國的環境，要到美國來看看。我那裡住了大半年，他一再說跟我說要搬出去，要適應美國社會、融入美國環境。孩子長大了想獨立是好事，我心一軟，就答應了。這下好了，不知道要怎麼跟他爸交代！」他自怨自艾地說。

阿英惋惜勇士的沉淪，也同情嘎托克的處境，但終究非親非故，也愛莫能助。

勇士失蹤十多天，有天傍晚，阿英吃完晚飯正在洗碗，突然接到他發來的訊息：「我是勇士，在妳家門口，妳出來一下。」

阿英丟下碗筷，趕緊開門出去，看見勇士站在路燈下街邊樹影裡，神情憔悴，臉色蒼白。

「那天你拿著刀去哪了？」阿英問。

「唉！我該死。那天我不該喝了半瓶伏特加，又吸那麼多大麻，我暈裡迷糊地走到社區公園，昏倒在小溪邊。醒來已在醫院，他們把我的傷口處理了一下，就把我送到勒戒所，我在那裡被關了十天。」接著說：「我要回我的房間。大門密碼鎖的密碼好像換了，開不了門，進不去。」

「你沒看見大門上貼的保護令！」

「我看到一張紙貼在大門上。保護令，什麼是保護令？」他不熟悉美國法律，疑惑地問。

「你闖禍了，麥可怕你傷害他，到法院申請了保護令。保護令是法院的命令：你一個月內不能在房屋周圍出現。你快走，麥可看見你會報警，你會被直接抓去關。」阿英說的是事實，也是嚇他，怕他不走惹麻煩。

「可是我屋裡的東西呢？」

「嘎托克，你表叔拿走了，去找他。你快走吧！」阿英怕麥可看到他會報警，不想他被關。

「還有，我還欠妳一個月房租…」

麥可下班了，阿英看到他老遠從巷口走過來，急得拉著勇士躲到樹影後。

「房租等以後你賺錢再說。麥可下班回來了，你快走吧！別讓他看見。」

勇士也怕了，在樹影下躲躲閃閃。昏暗的街燈下，他消瘦的身影消失在巷子另一端。

都說美國是「兒童的天堂、青年的戰場、老人的墳場」，世界各國年輕人懷著夢想，想方設法來到這戰場，戰勝的人多，戰敗的人也不少。勇士從蒙古國來這裡看世界，沒想到他年輕純真，無法抗拒這個世界的暗黑誘惑，縱有堅強毅力、強壯身軀，也止不住向下沉淪。

目睹勇士在暗黑中離去的背影，阿英心中悵然。（下）