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住院（五六）

張幸

第二十四天，一月二十八日星期五

中午，縣劇團女人從手術室回來，「哎喲、哎喲」呻吟了一下午。

米思佳可以出院了，可創了這個病房的紀錄，沒有誰做了手術這麼快出院的。她的姊姊、弟弟都來了，幫著把東西提出去了。她坐在床上，等丈夫把車開到住院大樓門口，才施施然走出去。

糖尿病老奶奶也出院了，老爺爺替老奶奶拿了很多藥，回家保留治療了。

新十二床不知什麼時候不見了，等於是莫名其妙住了幾天院、莫名其妙回家了。代替她的是一位瘦而精幹的女人，還算年輕。現在病房裡安靜，她安頓下來，左顧右盼，甚覺無趣。

今天是田原手術後第三天，整個人感覺好多了，輸液時可以坐起來，跟第二次來探病的鴻雁聊了半天。趁鴻雁在，田原下床活動，要不然還得麻煩來照顧的馮阿姨攙扶著。

走到新新十二床附近，新來的女人問田原哪天手術的。田原說前天，順便問新新十二床什麼毛病。

「巧克力囊腫。」新新十二床說，「我看的是沙主任的高級專家門診，他讓我住院的。不知道沙主任哪天來做手術。」

田原一向不愛管陌生人的閒事，一聽她的毛病跟自己一樣，又聽她口口聲聲「沙主任」，想到要是于佳靜在的話，肯定不會袖手旁觀，於是說：「哎呀，十二床，我想勸你一句，你聽不聽？」

「你說、你說。」新新十二床倒是個機靈人，馬上擺出洗耳恭聽的姿態。

田原卻站不住了，一步步挪回床上，新新十二床殷勤地跟鴻雁一起攙著她。田原上床蓋好被子，喘了口氣，這才慢慢說：「你可千萬別提沙主任。」

田原把新十二床的情況簡單說了一遍：「沙主任只看門診，不做手術。做手術的是鄭主任、胡主任，還有一個老太太主任。你要是像你前任一樣咬定沙主任，估計最後就沒人管你了。」（五六）

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