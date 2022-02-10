老趙想叫她，但又怕這一叫會驚到她。前面一個十字路口就是超市，旁邊有中餐館 、有乾洗店，老趙以為她在那裡打工。結果老趙到了，發現文柘已經轉上另外一個方向，朝更遠的地方走了。

玫瑰花開的時候，洋槐花已經落得沒影兒了，樹上掛著一條一條褐色的槐豆莢。那是六月初，大學學年結束，各系的派對和聚會不斷。東亞系系主任家有個正式的大派對，文柘把老趙也叫上同去，特意囑咐要穿正式點。

文柘那天準備了旗袍，老趙也把西裝找出來，還把白襯衫熨了兩件。他有職業習慣，重要的場合比如大實驗、大派對，從器材到行頭都有備份。他穿得跟新郎官一樣，站在文柘門外等她。

那些玫瑰開得奼紫嫣紅，老趙深深吸一口氣，要把那些香味化到身體裡，他感覺自己要醉了。他一再叮囑自己，這回一定要像英美的紳士那樣，先給文柘開汽車 門，不能讓她自己開門。

門打開，文柘穿著月白色暗花的旗袍，旗袍掐腰做工襯著她的腰更細、身材更好看。她的頭髮梳了髮髻盤在頭頂上，腳上蹬著細高跟鞋。她手裡拿著一把廚房裡用的大剪刀，笑著對老趙說：你先進來坐啊，別在門外站著，茶我都泡好了，我馬上就好。說著妖嬈地走到玫瑰花前，「卡擦卡擦」幾剪子，把玫瑰花剪了下來，捧在胸前，像勝利女神那樣走回屋裡。

文柘把花放在餐桌上，用事先準備好的玻璃彩紙、彩帶，飛快把花包紮成花束。然後說：可以啦，咱們走吧。

你這是幹什麼？對花下毒手，我們好不容易種出來的玫瑰！老趙質問，臉色很難看。他聲音不高，努力讓自己的口氣緩和一些。（八）