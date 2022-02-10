他的名字叫勇士（上）

阿普航空／圖

勇士 出事那天是星期天，傍晚他脖子淌著血，提了把菜刀走出大門。對面肥仔正在澆花，他把菜刀揮了幾下，肥仔嚇得丟下灑水壺，奔進屋，打了緊急電話。「哇嗚、哇嗚」警笛的刺耳聲中，幾輛警車呼嘯而至。只幾分鐘，勇士已走出巷口，消失在昏暗夜色中。

「怎麼回事？」肥仔走出門，驚魂未定地問。

「他大麻吸昏了，這不是第一次。以前是在屋裡砸東西，這次是他在自己脖子上劃了一刀，不想活了。」勇士的室友麥克說。

勇士會變成這樣，阿英始料未及。她想起半年前的一個夜晚，勇士拎個大箱子，進來辦住房登記。一米七幾身高，削瘦身材，臉上帶著腼腆笑容，拿著一本蒙古國護照。

「你是蒙古人？」阿英有點好奇。

「是，我是蒙古人，蒙古國人。不是中國的蒙古人。」他笑著對阿英說。

「好！知道了，是蒙古國人，不是中國的蒙古族人。」阿英第一次遇見蒙古人，蒙古國蒙古人、中國蒙古人，有點弄不清 。

「你的名字是……？」阿英看了他護照的名字拼音，怎麼拼都拼不出。

「勇士。我的名字是勇士。」他接著說。

「我知道妳覺得我名字怪。我們蒙古人給男人取名：一是用動物名，像獅子、老虎、雄鷹。二是用結實的意思，像金、鐵、剛。三是用吉祥、幸福命名，像恩惠、長壽、興旺。這些名字代表家人的希望，我父親希望我是個勇敢的人，給我取名勇士。」

「姓呢？你姓什麼？」阿英在護照看不出。勇士撓了撓頭，尷尬地說：「我們蒙古人沒有姓，都用部落名當姓。我姓包爾金，和成吉思汗是同一族人。」

勇士從蒙古國來美留學，要先進社區學院學英語，修完六級才可進大學。他白天上學，晚上到市區夜店打工。社會是個大染缸，尤其夜店顧客龍蛇混雜，三教九流都有，學壞容易學好難。

「讓你抽一口，免費！」有次休息時，夜店的調酒師拿支菸逗勇士。

「謝謝，我不會抽菸。」

「啊！你不會抽菸，那正好，這不是菸。」

「不是菸，那是什麼？」

「你先哈一口，我再告訴你。」

勇士接過來輕輕吸了一小口，剛吸完沒多久，頭眩暈，飄飄然，還有點想嘔吐。

「這是什麼呀？讓人又暈、又想吐。」

「大麻。你沒吸過，頭暈想吐是正常。多吸幾次就好了，就只有飄飄然，像飛上天一樣的爽。」調酒師說。

勇士不吸菸，吸了一口只覺得暈暈的，根本分不清是大麻還是菸。就這樣，調酒師休息時抽大麻，就讓他嘗一口，勇士漸漸迷上那種暈陶陶的感覺，沒多久就吸上了癮。調酒師兼賣大麻，吸的人越多，他越賺錢，樂得多一個顧客。

阿英退休後，在家對面買了一套房出租，有點事幹，也能賺點零花錢。勇士住進後早出晚歸，按時交房租，阿英一直以為他是個好房客。直到有天傍晚，正在吃晚飯，忽然手機傳來麥可發的訊息：「勇士在房間大吼大叫、砸東西，妳快過來看看！」

「發生什麼事？」

「不知道，妳來看看吧！」

阿英以為是房客之間矛盾，這種事她介入不了，也從不介入。

「等一下吧！我正在忙。」

過了半個小時，麥可沒再發訊息，看來沒事了。阿英發訊息給泰勒，另一位房客，想側面問清楚，到底是什麼事。

「沒事了！剛才勇士在屋裡大叫大鬧，現在沒聲音了，應該是鬧累了，睡了。他常這樣，吸了大麻後控制不了自己。」泰勒很快回了訊息。

「你說他吸大麻？」

「勇士吸大麻，大家都知道，每次吸得屋裡烏煙瘴氣。馬里蘭州吸大麻合法化 了，能把他怎樣？」

泰勒說得輕鬆，阿英聽得沉重。勇士，蒙古國來的單純年輕人，這麼快就染上了壞習慣。幸好他只是在自己房間裡鬧，雖有點討厭，也管不著。這是勇士第一次惹麻煩。

「勇士，你是不是在屋裡吸大麻？」阿英有次看到他下課回來問。

「嗯……啊……」他支支吾吾不說。

「有人投訴，你在房間裡大鬧大叫。」

「不會吧！我很安靜，從不吵別人的。」

「你吵了別人，你忘了！我提醒你，萬一有人打電話報警，警察 來了，你就慘了！」阿英好意地說。

「不會！我不會，妳放心。」他露出大男孩的天真笑容。

沒想到才隔了一星期，勇士就出了大事。那天晚上勇士提著菜刀，在黑暗中消失後，麥可打了訊息給阿英：「他拿著刀對著我，太可怕了。我要申請保護令，麻煩妳開車帶我去警局。」茲事體大，房間出租最怕惹這種麻煩，阿英趕緊趕過去。

「他吸了大麻，拿著刀，每個人都怕。我要申請保護令，不能讓他再進這棟屋，威脅我的安全。」麥可說。

「先別急！今天星期天，保護令不知道有沒有人受理。明天再說吧！」阿英不願事情鬧大，想暫緩一下。（上）