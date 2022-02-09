沙主任冤啊，一來就聲明：「我建議你住院，不代表我要給你動手術。」久經沙場的老專家沙主任，一現身就高門大嗓先聲奪人，三言兩語表明立場：「因為你是計畫外生育的引產，我才讓你住院檢查治病。本來考慮可以幫你往計畫生育 項目上靠一靠，爭取多報銷一些醫療費 。我哪有講過，我來給你做手術？你非要揪著我做手術幹什麼呢？這裡好醫生多的是，手術做不做、檢查做不做都隨你，不要把我的好心當成了驢肝肺！……」

沙主任在病房對新十二床慷慨陳詞，曉之以理、動之以情，時不時環視周圍病床，尋求群眾的支持，大家都默不作聲地觀望。最後沙主任嘟嘟囔囔走了，又去坐他專家門診。

新十二床這回啞口無言了。

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晚上六、七點，輸液結束，護士拉出導尿管。小崔按照醫生的囑託，扶著田原下床活動。田原腰不敢直，走了兩三步就想坐回床上，虛弱得像一團舊棉絮，被小崔硬拉著走了十來步。

回到床上，剛緩過勁，小崔要給田原洗腳。田原說：我還不睏，不想睡覺呢。過了一會兒，小崔又提出要洗腳，田原剛有點不耐煩，忽然想到，小崔是想早點把該做的事做了，早點休息。她在家管三個孩子，想必也是累了一天，於是讓她幫著洗洗漱漱，讓她早點躺下。

九點，新七床縣劇團女人和丈夫回來了，一頭鬈髮油光水滑，人也顯得光鮮了許多。她明天手術，今天跑到公共浴室洗澡去了。

雖然她端著美人架勢，可卻沒有美女風姿，一張細長的瘦臉像苦瓜，瞅一眼就去火。她那開了叉竹竿一樣的嗓音也給她減了不少分，只讓人覺得她極力表現出來的萬方儀態，像毛氈一樣，怎麼看都有些粗糙。（五五）