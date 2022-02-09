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3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

貝拉的丈夫（一○）

陸蔚青

他們還計畫去蘇旺小鎮建一個樹屋，三十年之後，他們會帶著孫子們重建這個樹屋。總之，這本日記記錄了貝拉和小洛克爾全部的生活計畫。

換一個角度說，如果這一切實現了，貝拉和小洛克爾的人生已經走完了，在紙上。這是一個精確的計畫，完美到沒有懸念。漢斯看完這本日記就哭了，哭完他又笑起來，他決定按著這本日記，實現貝拉和哥哥的夢想。從那天起，他成為了小洛克爾，嚴格按著日記中的每一天生活。從此他的每一天都生活在別人的計畫裡。

你是說，漢斯生活的一切都是假的？我驚訝說。

是，也不是。白瑞德垂下頭說，他們的確有了孩子，也有了孫子，貝拉也是有的。只是她經常在精神病院，後來幾乎一直都在。直到前幾天，她去世了。

我震驚到無語。恍惚之中，我分不出什麼是現實、什麼是虛幻，就像漢斯一樣，他將自己變成了另一個人，替代了另一個人的一生。

你怎麼知道得這麼清楚？我懷疑地問白瑞德。

因為我是貝拉的哥哥。白瑞德說，他的鼻子和嘴唇開始扭曲，眼中突然閃出淚光。

當年我們一起建造了貝拉樹屋。我還記得那夜漫天燦爛的星光，可惜清晨醒來，一切都消失了。

5

我長久地坐在椅子上，緩不過神來。漢斯的形象在我腦海中千變萬化，分不清楚。愛情是什麼？值得一個人用一生來替換另一個人？這個故事超出了我的經驗。或者，漢斯是不是有什麼精神疾病？

格蕾絲歪歪斜斜地走進來，身上還帶著大麻味兒。她看著我傻笑。

買一盒菸。她說，伸出的手指上塗著整齊的紅色指甲油。她說明天是她女兒的葬禮。（一○）

大麻

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