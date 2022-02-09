老趙從來沒有種過玫瑰，他發現自己滿喜歡在花圃裡流連的，雖然那些枝枝條條上還沒開花呢。除了澆水，文柘準備了給玫瑰的肥料，還有一罐噴藥，是滅菌、滅蚜蟲的。另外一個罐子裡是防鹿啃的臭劑。這三樣東西放在花園的牆角，等於給老趙布置了任務。

老趙像讀實驗儀器說明書那樣，仔細地看了農藥和化肥的成分。他小時候種向日葵，死不了，仙人掌、文竹吊蘭、蔥和蒜，都不需要這些操作，曬曬太陽、澆點淘米水，這些東西就長得很壯。小時候化工廠大院裡鄰居有養月季花的，種在花盆裡。月季這個說法似乎是中國獨有，在這裡它叫玫瑰，而且是奧斯丁 玫瑰。

夜幕四合，暮春的風很柔和，不遠處野鳥偶爾叫一聲，鄰居家廚房的窗戶裡飄出各種炒菜的香味，老趙很想伸手去抱一下文柘的肩膀。要是理智子在身邊，這個丫頭肯定會主動來抱他的腰。

想到這裡，他挺傷感。理智子真要是藤校同學說的那樣，現在應該已經一入豪門深似海，說不定已經有了孩子了。那一次瘋狂的戀愛，還是挺美好的，雖然有被利用的嫌疑。「利用」這個詞讓老趙心裡再次痛了一下，摟一下文柘的念頭煙消雲散了。他對文柘告辭：明天一早有課，我回去準備準備。

有一天，去超市的路上，老趙還真看到文柘騎著車在奮力前行。路邊馳過的車速很快，那些車看到騎車的人，都朝左挪一挪，避得遠遠的。

文柘弓著薄薄的身體，使勁地蹬車，風把她的夾克和頭髮朝一個方向吹。騎在自行車上的她，好像疾風裡的一棵草，但她就是不倒。路的另一邊是玉米地，在她身後快速地閃動著高而密的青翠的玉米稈子。（七）