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頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

住院（五四）

張幸

碰巧護士江云云來給米思佳換藥水，弟弟禮貌地讓出位置。田原八卦地想：這兩人倒是天生一對。

新十一床即將出院，丈夫、女兒都來了。小女孩五、六歲，稚聲嫩氣向她媽媽問這問那，逗得米思佳笑個不停。

「小女孩好可愛啊，講話太笑人了。」米思佳說，「小妹妹你不要講了，笑得阿姨肚子疼。」

「阿姨為什麼肚子疼？」小姑娘仰頭問媽媽，「──哦，我曉得了，阿姨生了個寶寶，做手術拿出來的。」

米思佳笑得被單一起一伏：「阿姨對不起你，阿姨沒有生寶寶。」

「你兒子上小學了吧，在哪個學校啊？」彩票姑娘問，估計她女兒該操心上小學的事了。

「南門小學，一年級。」

南門小學是全市最好的小學，家長非富即貴，那可不是一般人能進去的。

「哦。」彩票姑娘眼神黯淡了，還是捧場說：「那將來你家兒子能上北大、清華了。」

「我可沒想那些個。」米思佳抬起好看的翹下巴，把手一擺，笑咪咪地說：「我對他沒別的要求，只要他長大了不做犯法的事，自己養活自己，就行了。」

正說著，彩票姑娘的丈夫進來，說手續辦妥，可以出院了。兩口子提起床上收拾好的東西，帶著孩子，跟大家道了別，離開病房。兩個人單薄、瘦小的身影中夾著個蹦蹦跳跳的孩子，也透出幾分平凡的幸福。

很快，彩票姑娘的床住進一位體面的鄉下老太太，看那端莊的模樣、裝扮和談吐，老太太應該是鄉鎮幹部的家屬。

新十二床終於等來她的沙主任。沙主任平時是不來住院部的，估計是得到床位醫生的彙報，大駕光臨前來解決問題。（五四）

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