一下子有兩個新郎，可想而知，鬧了一些笑話，連新娘子也搞糊塗了。後來我們給漢斯換了一件襯衫。漢斯對婚禮很開心。他準備在這裡停留一周，好好分享哥哥的幸福。那可真是好時光，我們幾乎每天飲酒作樂。夏天的蒙特婁，到處都是節日，我們在藝術廣場一坐就是一天，我們穿夏威夷 花襯衫，喝加了薄荷冰塊的啤酒，聽人們講故事。你知道，在四十年前，很多美國富人來這裡度假，跟隨而來的還有一些釣金龜婿的女人們。我們坐在那裡，身邊的戲劇無時不在發生。小洛克爾和貝拉總是能看透遊戲的人，而漢斯總是最先喝醉的那一個。那真是快樂的時光。

然而好時光總會消失，漢斯就要回去了。不幸就發生在他要走的前夜，新郎得了一種急症，在送往醫院的途中，不幸身亡。

漢斯沒有走，他接替哥哥的位置，留下來照顧悲痛欲絕的新娘。本來故事至此，也算一個圓滿結局，但沒過多久，貝拉因為過於思念小洛克爾，居然精神分裂了。

漢斯在送貝拉去精神病院之後，在她的臥房發現了一本日記。日記記錄著貝拉與哥哥未來的計畫，他們準備生三個孩子，三個孩子再生三個孩子，他們計畫好了人生的全部。他們準備買一個房子，一個是小洛克爾的工作室、一個是貝拉的工作室。他們會帶大孩子們，把他們培養成才，一個是工程師、一個是音樂家，三個孫子則分別叫尼克、威廉 、路易。

這真是一個十分周密的計畫，沒有人知道他們為什麼要這樣做。計畫精確到哪一年、哪一個月，甚至哪一日，他們將吃什麼飯、做什麼事情。（九）