落日後金色的餘暉從朝西的窗戶透過來，照在文柘的圓臉上，老趙的目光聚焦在她身上。

冬天怎麼辦？下大雪你也騎車？

冬天再說啊！說不定到那時，我到哪裡弄一輛小破車開開呢。我出國的時候，跟家裡借了錢，得攢些錢還他們。

這次吃飯，吃的是文柘從中餐館 帶來的青椒牛，一個檸檬雞、一個西紅柿紫菜湯，加一個她做的炒飯。飯後的點心是老趙從超市買的冰淇淋。老趙環顧四周，發現她這套公寓裡的家具似曾相識──餐桌、沙發、櫃子、檯燈，像旅店標準間裡的東西。連浴室裡的浴簾、地上防滑的橘色小地毯，好像都是統一布置的。忽然他明白了，這是給訪問學者用的帶家具的公寓。而他那套房間裡的家具，是別人送他或者他自己買的。

只有花圃裡那些大衛‧奧斯丁 玫瑰花，屬於文柘。

飯後他們一起走到院子裡，看玫瑰的長勢。也許是老趙殷勤澆灌的緣故，每一棵樹樁在高度上，都至少長了兩尺，每一棵竄出三、四條長枝，向四周伸展著。長枝上密布著新生的葉子、紫紅色的新芽，也布滿了長長短短的木刺，像牙齒。老趙說，這玫瑰的枝條可以當武器了。文柘說，再過兩周就應該能結花苞，含苞欲放了。

晚風吹來，洋槐花落下，飄到他們的頭上、衣服上，也飄到玫瑰花上。老趙又想念起他念本科的母校的春天──華北地區的楊樹、柳樹、白樺樹，沙塵過後的新綠。

文柘撿起一朵飄到衣服上的槐花，說美國人大概不知道這花可以吃的，生吃，或者拌進麵裡蒸了吃。

老趙很好奇，你那麼辛苦地打工，為什麼花錢種這個？他沒有問，他有點不好意思問這麼俗的問題。（六）