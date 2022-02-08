薛慧瑩／圖

1998年，我們大院的一號樓裡，終於安上了聲控燈。以前都是一根燈繩，你得根據手感和慣性，摸著黑找到，然後拉一下，樓道裡的燈才會亮起來，你在亮光裡上樓。可是你上了樓，就沒人再拉一下燈繩，把燈關上了。於是燈就一直亮著。燈泡它是有壽命的，亮夠了，它就徹底滅了。大院裡電工換燈泡的頻率，完全跟不上燈泡壞掉的頻率。

還有的人覺得那根長長的燈繩，在黑暗的樓道裡很不安全。尤其是誰喝醉了酒，晃晃悠悠地進樓，萬一燈繩繞到了脖子上，那可不是鬧著玩的。於是也有人把燈繩打結縮短，或是乾脆剪短。

這樣一搞，那真正需要在黑暗裡摸到那根燈繩的人想要再把燈拉亮，就真的只能靠緣分了。聲控燈方便又節能，安好了大家都很高興。原本要把裝聲控燈的錢算到住戶的頭上，按人頭平攤。可後來還是算了，單位出了錢，也算是職工福利 的一種。

那幾年，大院對面的消防廠、北邊的無線電廠、標準件廠，都開始有大幅度的工人下崗。正所謂，廠長們忙著賣廠，工人們忙著賣血。而大院裡是個事業單位，屬於旱澇保收。儘管別人下崗跟大院裡住的這些人沒有什麼直接關係，但生活裡方方面面的影響還是有的。

比如我們門口的馬路經常會被幾個廠的工人們堵住。從工廠禮堂裡搬出來桌子、椅子，碼成一道長城，把馬路攔腰砍斷。工人們坐在桌子上喝茶、打牌、織毛衣，還有給孩子餵奶的。來往的公共汽車 、小轎車、三輪車、自行車、毛驢車全都過不去。誰來說話、求情、呵斥都沒用，全部不好使，就是要逼廠長和書記出來。什麼時候把欠工人們的工資補齊了，什麼時候才能恢復交通。

這樣的事至少鬧了不下五次，每次都選在交通的早高峰或是晚高峰。幾次之後，被影響到的群眾的同情心也漸漸變成了不耐煩。路被堵了，學學上不成、家家回不去。有人和堵路的工人吵架，吵著、吵著就動起手來。於是乎，片警交警、人民群眾、豁出去的工人師傅混成一片。等到大院裡的職工們衝出重圍，回到熟悉的大院，回到有聲控燈的樓裡，不由暗自慶幸。

改革總是有個陣痛的過程，而馬路對面的工人們感受到了痛。我們這些事業單位的職工們卻站在聲控燈下，感受到了改革帶來的光明。

當然聲控燈也不完全都是好的。有的時候，也不知道是不是感測聲音強度的機關不靈，哪怕人就是站在燈下面，使勁地跺腳，跺到腳都麻了，它就是不亮。一般讓聲控燈亮起，要不然拍手、要不然跺腳、要不然就使勁地咳嗽。一樓的聲控燈尤其頑固，像是有自己的脾氣一般。根據發聲人的不同，它的響應也不同。但百分之八十五的情況是，誰發聲也沒用，這是一只六親不認的聲控燈。

一號樓有兩個單元，每個單元每層都有兩個住戶。一單元一樓的聲控燈兩旁，分別是呂如意家和黃拉續家。退休 以前，呂如意是我們這一片的居委會主任。她和我姥姥是一輩的，兒女們都成年搬出去單過，家裡只有她自己。可是她熱情好客，酷愛打麻將，她家的大門長年不關，只要呂如意醒著，不管誰拉開大門，都能看見一桌熱火朝天的麻將。

手動搓麻將不過癮，呂如意還斥資買了一台自動麻將機。這一下更是吸引人，全院的麻將愛好者蜂擁而至，排隊、拿號，分單雙日輪流上桌拚手氣。甚至對面消防廠的職工們，也在飯碗都快要保不住的情況下，難敵麻將的召喚，紛紛打開呂如意家的大門。什麼前途啊、生計啊，都先放一邊。墮落吧，墮落並快樂著。

因為呂如意家長年的麻將聲，所以眾人跺腳、拍手、咳嗽的聲音不會打擾到她們。而呂如意家對面的黃拉續家卻是作息規律，按時吃飯、按時睡覺的人家。呂如意家長年各路人不分晝夜進進出出的聲音他們忍了，可每次一進樓道，所有的人都條件反射地不停跺腳、拍手、咳嗽，甚至吼叫，就是和這只六親不認的聲控燈較上了勁。一牆之隔的黃家被各種各樣人類發出的噪音折磨得苦不堪言，終於在某個月黑風高的夜晚，用半塊磚頭幹掉了它。

天亮以後，大家看清了，燈已經壞了。所以再也沒有必要跺腳、拍手加咳嗽了。黑暗讓人沉默，於是大家都在一進樓道的時候，變成了沉默的人，像是在黑暗裡穿梭的忍者。有的忍者摸索著扶梯，一級台階、一級台階地上樓，有的忍者尋著撩撥人心的麻將聲，滑進呂如意的家裡。

黃拉續家有兩個女兒，紅霞和琳霞。紅霞長得更像黃太太，琳霞長得更像黃拉續。黃先生和黃太太都比我父母大，所以我見了他們，也都叫伯伯和大媽。大媽個子很小，真拚武力值，估計不是很多人的對手，可她罵人的功夫實在是一流。在我所有知道的陝西話髒話裡，百分之九十九來自於她的洗腦。

她酷愛罵架。任何小事都能點著她的爆點。她能從盤古開天闢地罵到三零零零年，前前後後覆蓋你祖宗的祖宗和你曾孫的曾孫。（上）