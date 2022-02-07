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冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

住院（五三）

張幸

「有啊！」母親低頭看了一眼掛在床下的導尿袋，「一直都有，剛才只有一點點，現在快到三分之一了。」

田原聽了，沒話說了，所有的難受都得硬著頭皮撐過去。過一會兒，問母親：「你吃飯了沒有？」

「小常阿姨來的時候帶了些包子，我跟薛梅剛才在手術室外面，吃了幾個包子。」又說：「下午張寶紅阿姨來照顧你──她家希悅快結婚了。」

田原閉上眼睛：「她來了，你就回家吧！」

迷迷糊糊又睡著了，只有睡覺才能讓時間過得快些。睡夢中，鐵扇公主被孫悟空整得滿地打滾。

下午醫生來查看，問有沒有排氣。張寶紅阿姨輕輕問田原，她搖搖頭。

晚上，小崔來替換張寶紅阿姨，田原的眼睛可以睜開了。新十床的老爺爺過來看她：「田原、田原，可好些了？」

她點點頭。雖然做手術很不好受，但想起前兩天聽人說老奶奶年齡大了，沒有醫生敢給她做手術，心裡便無端有些難過。

孫悟空還是時不時攪得她頭皮發麻，可是卻睡不著了。

第二十三天，一月二十七日星期四

沒有意外情況，繼續輸液。昨晚經過努力，終於小小地排了氣，今天疼痛減輕很多，可以坐起來吃飯。手術後沒人再吃醫院的飯，都是家裡送來的營養餐。

米思佳恢復得快，手術第四天就行動自如了，不知道是鎮痛棒效果好，還是她本身體質就強。新十一床彩票姑娘說，看見她「噌」地一下從床上坐起來，以為她還沒有做過手術。

米思佳弟弟帶著她六、七歲的兒子來探病，小男孩虎頭虎腦。米思佳的弟弟像她，劍眉星目、儒雅文靜，坐在床邊小聲跟姊姊說著話，聲音柔和悅耳，任誰都忍不住想多看他兩眼。（五三）

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