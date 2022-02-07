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冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

貝拉的丈夫（八）

陸蔚青

你知道那是一個好大的活動，許多人從世界各地來到這裡，所有的吃住都需要人力、物力。有一個德國家庭從慕尼黑來，這家的男主人是一個酒店的職業經理，他管理蒙特婁最大的酒店，伊麗莎白酒店，那裡住著奧運會各國官員和部分運動員。當時伊麗莎白酒店在全球挑選，他們聘用最好的經理人，他是德國人，姓洛克爾。他不是一個人來的，還帶來了他的家庭，妻子和兩個男孩。

奧運會結束後，洛克爾先生應聘到美國奧克蘭工作。但他的大兒子沒有走，他要求留下來，因為他愛上了這座城市，更主要的是，他愛上了一個女孩。那年他十四歲，那女孩叫貝拉，也十四歲。

我已經知道了小洛克爾是誰。

洛克爾先生把小洛克爾託給他的一個朋友，按時寄來生活費，小洛克爾就這樣留在了蒙特婁。四年之後，小洛克爾提出要結婚，洛克爾先生同意了。但婚禮那天，酒店出現了意外情況，他沒有能來出席兒子的婚禮，他的小兒子漢斯代表他來到這座城，參加哥哥的婚禮。這一對兒子是雙胞胎，他們長得非常相似，如果不是親密的人，很少有人能夠分辨出來。但兄弟倆的個性卻很不相同，哥哥是一個很有主意的人，你在他堅持留在蒙特婁的舉動中，就能看到這一點。但弟弟卻是一個很隨意的人，他有一雙迷茫的眼睛，他總是不確定自己是誰、能幹什麼。這兩個人雖然是雙胞胎，卻好像是照片的雙面，一個是照片、一個是底片。

兄弟見面非常高興，雖然沒有事先溝通，兩個人的衣著卻一模一樣，這引起了婚禮上很多人的好奇。（八）

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