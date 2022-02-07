老趙舉起那片救命的小膏藥，往臉上糊的時候，差點笑出聲來。文柘如果看到這一幕，肯定以為這是苦肉計！

文柘的辦公室在學校的西南角上，跟化學樓背道而馳。若是沒有約定，開會和院系活動都很難偶遇。這也是為什麼和文柘吃午飯後兩個星期，在校園裡並沒有見到她。

周末在家門口，有遇到，那幾次文柘都是行色匆匆地往外走，一疊聲地說：老趙你好啊！我下周約你吃飯哈！我現在已經遲到啦，不能再聊啦！回頭見！哦，你幫我的玫瑰澆澆水吧你看看，都開始抽新枝了，馬上就要打骨朵了……

結果老趙真開始給花圃裡的樹樁子澆水了。澆水這個任務很容易完成，老趙家前門有一根前任住戶留下來的橡皮水管，既然器具都有了，動一動指頭又有什麼難呢？這是他的邏輯。一邊澆水，一邊琢磨著文柘到底在做什麼，忙成這樣？

文柘說的下周吃飯，她沒有爽約。但時間不在周末，而在星期一的晚上。文柘說她在餐館打工、在酒吧做女招待、在洗衣店疊衣服……她想多掙點美金。萬一一年就回國了，她怎麼也得多帶點錢回去。「我身體健康，幹麼不打工呢？」

你怎麼去這些地方的呢？你又沒有車？

我騎車去。文柘毫不猶豫地回答。

老趙難以想像，安娜堡的公路可以說是荒無人煙，晚上連路燈都沒有，車都開得飛快。文柘居然在路上騎車，跟汽車 搶道。

不是搶道，車都讓著我。文柘笑著說。她的臉已經曬得很黑，皮膚黑裡透紅。一雙眼睛很亮，老趙盯著她看，覺得她比剛來的時候還要好看。

密西根州 屬於高緯度地區，夏天傍晚落日晚，他們吃飯的時候已經晚上八點了。（五）