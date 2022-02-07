阿尼默／圖

小公雞再大一點，就會「鬥」了。「鬥雞」從古到今、從中到外，都是很受歡迎的。兩隻公雞矮下身子，仰起腦袋，脖子上的毛根根直豎起來，繞著對方慢慢地轉，直到發現弱點，猛撲上去狠啄。厲害的雞撲上去時，還會扇動翅膀以保持平衡，空出兩爪來攻擊。

母雞從來不鬥，但會看公雞鬥。很好奇母雞看的時候是什麼心情，牠們會不會默默地給自己心許的雞加油鼓勁？還是在觀察哪隻公雞更值得自己的芳心？

肉的供應一直緊張，元旦、春節都要靠雞來補充肉的不足。到了來年春天，雞群裡的公雞往往就只剩一兩隻了。哪一隻公雞會留下來是很隨機的。殺雞時有時選最弱的，但弱者肉少。有時會選最強、最壯、最肥的。這好像人生，有時要「搶佔先機」，有時卻會被「槍打出頭鳥」，全看個人的命。

留下來的公雞至少能活到中秋，那是下一個家裡要吃肉的節日。

從春節過後，到中秋的這幾個月裡，做為「雞王」的公雞可以充分展示牠的個性。

記憶頗深的是一隻大紅公雞，牠個子高、雞冠大，脖子一圈是鮮黃色，尾巴則是墨綠，全身的羽毛油光閃亮。站在高處打鳴時，聲音悠長、委婉。陽光映過來，牠脖上的黃、背上的紅和尾上的綠匯成五彩，煞是好看。

大紅公雞最大的特點是牠對母雞的關愛。其他公雞往往會在吃食時擠開力氣小的母雞，自己先搶盆中間那塊糧食多、爛菜幫子少的地方吃。大紅公雞卻從不和母雞爭食，牠不僅會讓母雞先吃，還會看看是不是所有的母雞都到齊了。要是哪隻母雞還沒來，牠會跑去找，一邊跑，一邊「咕咕咕」地叫。總要把沒來的母雞找到，才安心地開始吃。

最有意思的是，有時牠捉到好吃的小蟲，不自己吃，卻會不停地把小蟲銜起來、放下去，同時「咯咯咯咯」地叫。附近的母雞聽到叫聲，匆匆趕過來，牠就會把小蟲獻寶似地放到母雞面前。要是其他公雞也來了，牠還會用身體擋住牠們，讓母雞安安穩穩地享用，不受干擾。

最讓人惋惜的是一隻蘆花公雞。那時的雞窩都建在我們排房的前面，是用泥打成土坯，然後壘起來的。講究一點的，底下幾層用從廠裡「撿」來的磚。壘好後外面還得塗一層泥，防雨水的衝擊。和這泥得加一些草稈，不然乾了以後會開裂。雞窩的上面另建兩個「下蛋窩」。下蛋窩沒有門，只是一個格子，比一隻雞大一點，母雞在裡面能轉過身來。下蛋窩裡要墊軟軟的乾草，讓母雞覺得那是個下蛋的好地方。

不過總有母雞對自己家的下蛋窩不滿意，要跑到其他地方去下蛋。為防止「丟蛋」，我每天開雞窩時，要一個一個地摸母雞的屁股。有蛋的母雞放進下蛋窩，用兩塊磚頭擋住出口。母雞下好了蛋，會「咯咯旦、咯咯旦」地叫著報功。我把牠放出來，餵一把雞食以示鼓勵。

蘆花雞對母雞的保護意識非常強，對我強制關押母雞的行為很不滿。我抓住母雞往下蛋窩裡塞的時候，牠好幾次歪著頭，用黑黑的小眼睛瞪著我「呱呱」地叫。也看到過牠用爪子扒我擋下蛋窩的磚頭，像是想解放被關的母雞。

有一次，一隻母雞下好了蛋，我和同伴們正玩得起勁，沒顧上及時撿蛋放母雞，牠居然跑來「呱呱」地叫著提醒我。我還戀著遊戲不走，牠就上來叼住了我的褲腿，使勁兒來回甩，我只好趕快去放母雞。

養了幾年的雞，蘆花公雞是唯一這麼護母雞的。我覺得牠的行為很好笑，但也很佩服一隻雞能有這種意識。

沒想到這種意識給蘆花公雞帶來了殺身之禍。

鄰居有些小小孩很頑皮，他們沒事兒會攆著雞鴨到處跑。母雞關在下蛋窩裡，他們會拿根小棍去捅，或者去敲擋下蛋窩的磚。蘆花雞無法容忍這些孩子對母雞的騷擾，結果闖了大禍。

那天，爸爸剛下班回到家，一個鄰居拎著他哭兮兮的小兒子來告狀了：「你們家的蘆花公雞啄了我家二狗了！」而且是飛到二狗子的頭上啄的，就在我家的雞窩邊兒上。

我家成分不好，爸爸還在下放勞動。遇上貧農的鄰居來告狀，只能低聲下氣地陪笑認錯。

於是蘆花公雞的命運就決定了。

當場殺。當著二狗子的面殺！不殺不足以平民憤！

我殺過許多雞。我們家的雞都是我殺的，但我從沒殺過那麼怨氣沖天的雞。不僅拚了命地掙扎，而且不肯死。我不得已把牠的頭整個割了下來。放了幾分鐘血後，我照常把已經軟塌塌的雞身子放到地下。沒想到沒了頭的蘆花公雞又搖搖晃晃地站了起來，向圍觀的孩子們衝了過去！

周圍的人一片混亂。有的孩子嚇哭了。

我急忙撲過去，把牠再抓起來。

回頭看看，蘆花公雞的頭還擺在地下。一隻圓溜溜的小眼睛睜著，黑黑的眼珠亮亮的。

想到「死不瞑目」。

不想這四個字能用來形容一隻雞。（下）