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住院（五二）

張幸

她接著說：「他們趕不過來，都很擔心，讓我替他們表表心意，送個紅包……我能怎麼說，只好把周銘家端出來……我說，他們結婚兩年，還沒孩子，前一陣誤診，我們大家都覺得害怕……」

母親倒比她老練，知道迂迴，不是那麼赤裸裸、直通通。確實也是實話，周銘的父母跟大姑子住在深圳，有兩年沒回來了。

「後來他就說，讓我早上到醫生辦公室來。早上，我等在走廊，都不敢眨眼，看見一個男醫生過來，戴個眼鏡，像是你說的白白淨淨、周周正正的樣子，我就問他是不是鄭主任。他說是的，把我帶進辦公室……」

「……等手術完了，他親自把切除的囊腫端出來給我看，說是都清理乾淨了……」通常是實習醫生端出來給家屬看。

「你沒出來時，周銘來過電話，正巧鄭主任剛跟我說了手術順利。我就這麼跟周銘說的，讓他不要專門等電話，該幹什麼幹什麼，他那邊也該睡覺了吧。」

從小到大，母女倆湊得這麼近說悄悄話還真沒幾次。田原不作聲地聽著，不知不覺眼淚流了出來。

「是不是很疼啊，要不要叫護士？」母親看見了，眉頭揪起來。

「不是疼，是肚子裡有氣，氣漲得難受。」田原體力稍微恢復了一些，可以說出整句的話了。于佳靜說過，腹腔鏡要從肚臍眼打氣，把肚子撐大了，才能看清裡面的情況。

這可以理解，可誰想到手術完了，氣還留在肚子裡。一肚子氣擠壓著內臟，好像孫悟空在鐵扇公主肚裡橫衝直撞，冷不丁氣頂傷口，像被孫悟空金箍棒打了一棍──還是疼。

「媽，你看看導尿管有沒有排尿出來？我怎麼覺得憋得慌。」（五二）

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