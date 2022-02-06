我有些感慨。難道我自己不是嗎？在疫情 之前，我是染髮的。如今不染了，露出一撮白頭髮。它們摻雜在黑頭髮中，有一種挑染的感覺。

其實也不錯，我想。如今人們更關注口罩 、手套、防護罩，沒有人關注時尚和偽裝的年輕。在大流行中，人們被迫回歸自然簡單的生活。

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漢斯再來的時候，我幾乎沒有認出他。他比之前更瘦了，他穿一身黑衣服，戴黑帽子、黑口罩，除了一雙眼睛，他是一個黑色移動物。而他的眼中充滿悲哀。他說貝拉去世了。我大吃一驚，我說：為什麼？他說是新冠。她死於新冠。

我張開的嘴闔不上，只剩下驚訝。我緩過神來，才說出真遺憾的話。漢斯說，真的沒有勇氣活下去。沒有貝拉的日子，是如此蒼白。

如果不是為了三個孩子，真不想活了。他嘆一口氣說。

漢斯偶爾會來買電話充值卡，但不再買吉他和貝斯雜誌。我想貝拉的去世，讓他失去了創造藝術的能力和興趣。他現在很少說話，有時匆匆走過，也沒有再向我發功。有一天他走過時，正好與白瑞德打了照面。他們相互點點頭就錯過了，兩米距離。

白瑞德望著漢斯的背影良久，說真是個不幸的人。我說是的，真遺憾貝拉染上新冠，去世了。

白瑞德認真看了看我，說：漢斯告訴你的？

我說：是的。他說如果不是有三個孫子，他都不想活了。真是讓人唏噓的愛情。

白瑞德說：的確是令人唏噓的愛情，但並不是像他說的那樣。

我感到好奇，說：那是什麼樣的呢？

白瑞德說：讓我給你講個故事吧。

在五十年前，大概1976年，蒙特婁舉辦過一次奧運 會。（七）