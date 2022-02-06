我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

貝拉的丈夫（七）

陸蔚青

我有些感慨。難道我自己不是嗎？在疫情之前，我是染髮的。如今不染了，露出一撮白頭髮。它們摻雜在黑頭髮中，有一種挑染的感覺。

其實也不錯，我想。如今人們更關注口罩、手套、防護罩，沒有人關注時尚和偽裝的年輕。在大流行中，人們被迫回歸自然簡單的生活。

4

漢斯再來的時候，我幾乎沒有認出他。他比之前更瘦了，他穿一身黑衣服，戴黑帽子、黑口罩，除了一雙眼睛，他是一個黑色移動物。而他的眼中充滿悲哀。他說貝拉去世了。我大吃一驚，我說：為什麼？他說是新冠。她死於新冠。

我張開的嘴闔不上，只剩下驚訝。我緩過神來，才說出真遺憾的話。漢斯說，真的沒有勇氣活下去。沒有貝拉的日子，是如此蒼白。

如果不是為了三個孩子，真不想活了。他嘆一口氣說。

漢斯偶爾會來買電話充值卡，但不再買吉他和貝斯雜誌。我想貝拉的去世，讓他失去了創造藝術的能力和興趣。他現在很少說話，有時匆匆走過，也沒有再向我發功。有一天他走過時，正好與白瑞德打了照面。他們相互點點頭就錯過了，兩米距離。

白瑞德望著漢斯的背影良久，說真是個不幸的人。我說是的，真遺憾貝拉染上新冠，去世了。

白瑞德認真看了看我，說：漢斯告訴你的？

我說：是的。他說如果不是有三個孫子，他都不想活了。真是讓人唏噓的愛情。

白瑞德說：的確是令人唏噓的愛情，但並不是像他說的那樣。

我感到好奇，說：那是什麼樣的呢？

白瑞德說：讓我給你講個故事吧。

在五十年前，大概1976年，蒙特婁舉辦過一次奧運會。（七）

口罩 疫情 奧運

上一則

吃在路邊

下一則

愛地球

延伸閱讀

魔高一丈

魔高一丈
殺手佯裝送餐外賣郎 闖入公寓連開數槍射殺男子

殺手佯裝送餐外賣郎 闖入公寓連開數槍射殺男子
金星結婚17年 罕曬老公秀恩愛

金星結婚17年 罕曬老公秀恩愛
黃磊15歲女兒黃多多曬照 染髮紅唇眼犀利

黃磊15歲女兒黃多多曬照 染髮紅唇眼犀利

熱門新聞

除夕夜買車記

2022-01-30 02:00
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00
伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。（中央社）

僕人進去幫國王清屁股 伊斯坦堡廁所展看見文明演進

2022-02-05 00:31
拿下WCE世界盃烘豆大賽冠軍後，賴昱權10年前選擇在高雄開第一家咖啡館。（記者林巧璉／攝影）

首位華人世界烘豆冠軍 賴昱權開6店與顧客聊咖啡

2022-01-30 06:00

三塊錢

2022-02-01 01:01
2022年的開頭有臘梅的清香相伴。（李源．攝影）

最好的新年禮物

2022-02-02 01:02

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理