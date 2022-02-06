等年會過去，老趙還是忍不住悄悄打聽過這個妹子的消息，希望可以再次以開會的名義偶遇。結果她那年畢業，正在準備回日本，進一家大企業的研究所，她是已經訂婚，還是準備回去結婚，反正是這麼一個情況。

老趙初聽到，心都要碎了。那所藤校化學系的中國同學八卦 得津津有味，說她攀上帝國化工的富二代，說她社交一流、學業二流……都沒注意到老趙臉色越來越難看。老趙心裡痛，八卦聽不清楚，想聽，又不願意多問。

與他同一年出來的留學生 ，這時大部分都已經有了穩定的戀愛關係，或者已經回國娶了美女，以太太身分辦到美國來。老趙卻一直單著。了解他的，說老趙曾經滄海；不了解的，說他太蔫。

現在這個文柘，圓臉、單眼皮，說話語速快、行動果敢，有理智子的影子。臨別時老趙跟文柘握了一下手，文柘的手指有力，並不是他想像中文科生的手那麼綿軟無力，這雙手讓老趙刮目相看。彷彿是互補心理，他自己安靜不多話，卻喜歡強大的女人，這是他後來才意識到的。

他不想像上次那樣做冤大頭，他的愛是有底線的──一早上起來他對自己說。老趙發現自己神清氣爽，並沒有失眠 而萎靡不振。他甚至有出門跑步的衝動，覺得最近自己長胖了，需要減掉幾磅。

他一邊洗漱，一邊忍不住浮想聯翩下一次約會文柘，應該到什麼地方，結果刮鬍子的時候，把下巴上剌出一道很深血口子，鮮血淋漓。

他捂著臉到處找創可貼，從浴室翻到廚房，一邊找，一邊想不行就敲文柘的門，問她要創可貼吧！他下巴上的血從手指縫裡滴到地板上，好像作案現場，最後終於在廚房的抽屜裡翻到一片。（四）