阿尼默／圖

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文革一起，鄰居家裡有上學孩子的就都開始養雞了。學校不上課，解放了小學生的生產力。肉和蛋的供應幾乎停了，拿著錢和肉票，蛋號滿世界去排隊，照樣買不到。宿舍裡大部分的家庭是五十年代鋼鐵公司大擴張時，從農村招來的，農民意識還沒有消退。遇上這樣的「史無前例」，他們的反應是兩千年如一日的「一定之規」，那就是開「雞屁股銀行」.

小雞是買來的。孵小雞，一年有兩茬，春天和秋天。春天的是「春雞」。養到過年，公雞可以殺了吃肉，母雞留著下蛋。這是大茬。「春雞」的毛病是養雞開始在「青黃不接」的時候。六月以前，當年的菜還沒有大量下來，人吃都緊巴巴的，剩下的菜幫、菜葉分不出多少來餵雞。

還有一茬「秋雞」。養「秋雞」在九月開始，爛白菜幫到處能撿到，野地裡的小蟲、收割後田裡的麥穗、路邊的稗子和其他野草籽，雞都愛吃。可惜到冬天時雞才半大，寒流來了容易死，所以這是小茬。

除了雞，還有鴨子。鴨子比雞貴很多、食量也大。三、四隻雞都吃不過一隻鴨。但鴨子命大。買十隻小雞，有六、七隻活到大就算不錯。鴨子卻沒聽說死的。賣鴨子的方式也和雞完全不同。春天，賣鴨子的拉車到宿舍來，大聲吆喝：「要是公的不收錢！」一群孩子圍上去看筐裡擠來擠去的小鴨子，一個個身子扁扁的，細細黃黃的絨毛，「吱吱嘰嘰」地叫著，時不時還歪歪脖子，好奇地看筐外的人。大人們在後面，用眼睛挑自己喜歡的小鴨。買雞鴨都不允許拿起來挑的，捉到手裡，那就算是買定了。

賣鴨子的拿一個小學生用的算術本，一個一個地記下買家的姓名和門牌號碼。到了夏天，鴨子長大，分得出公母，賣家再來收錢。我們附近的人家從來沒買到過公鴨。一直沒搞清楚小公鴨都去哪兒了？總不會孵鴨的人能認鴨蛋的公母吧？

我們一排六戶人家，那年買了三隻鴨子。我家只有一隻，屬於「試養」性質。剛買的鴨子放在家裡養，長到兩三個星期，就可以搬到屋外的雞窩裡了。

隔壁的起得早，一起身就開雞窩的門。雞出來了到處跑，鴨子的第一件事卻是找夥伴。兩隻鴨子都到我家的雞窩邊上等，一邊等、一邊「嘰嘰呱呱」地聊天。要是我多睡一會兒，三隻鴨子等得不耐煩了，會一起拉長了嗓子大聲喚「呷、呷、呷」。直到把我吵得無法睡下去，揉著惺忪的眼睛，爬起來去開雞窩門。

雞窩門一開，三隻鴨子到了一起，那種親熱的樣子，真的是無法用語言形容。叫聲從拉長的單聲，變成了歡笑般的「咯咯咯咯」，一串一串的，互相補充，又互相搶機會。小小的腦袋隨著「咯咯」聲上下點動，長長的脖子弓起來，配上搖搖擺擺的體態。偶爾，剛從雞窩裡出來的會展開牠的小翅膀扇一扇。其他的兩隻立刻應和，抬高腦袋、仰起脖子，不僅抖動翅膀，而且跑個小碎步。三隻鴨團團繞開，像是跳鴨族的狐步舞。

鴨子大了，會生蛋。鴨生蛋是在晚上，早上開雞窩，伸頭看看窩裡，一個蛋安安穩穩地放在那兒，不用操心。不像雞，會跑到不知什麼地方去下蛋，害得我到處找。有時雞跑到其他人家的「蛋窩」裡去下蛋，會引起鄰里的糾紛，聽說過有人家為此而打起來的。

我們整個宿舍沒有公鴨子，於是母鴨子就有了感情問題。不知其他家的鴨子怎麼解決，我們排上的這三隻是直截了當地搞上了「同性戀 」。我家的鴨子充雄的，其他兩隻伏低做小，讓牠爬到身上「抓蛋」。這同性戀還是真性的，我觀察了很久，「公鴨」、「母鴨」的角色永不轉換。我家的永遠是雄性，另兩隻從來不曾試圖爬到牠背上去。

這三隻鴨子養了有三年多，下的蛋開始少了，於是有一隻先被殺掉。其他兩隻不知發生了什麼事，一直找牠們失去的夥伴。「呱呱呱」地從我們這排宿舍的一頭走到另一頭，再走回來，蛋就下得更少了。

到只剩下我們家的一隻時，牠就明顯地生了憂鬱症 。下蛋完全停止了，整天臥在雞窩邊不動，也不大吃。只能殺掉，再不殺就太瘦了

殺的時候，牠好像不大在乎，一點兒也不掙扎，一副聽天由命的表情。也許牠的魂早已隨著夥伴飄走了吧。

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母雞不像母鴨子，牠們沒有感情問題。我家從來沒有把所有的公雞殺掉，至少留一隻公雞領著雞群。

小雞養兩個多月，翅膀和尾巴長出來，就能分出公母了。小公雞不會打鳴以前是童子雞，據說是很滋補的。我一直懷疑這種說法，因為童子雞實在是太小、太瘦了。試過兩次，吃起來毫無味道。為了省糧食，小公雞會在這時被處理掉。鄰居有幾次甚至把他們的小公雞白送給我家，因為我們家不缺糧，餵得起公雞。（上）