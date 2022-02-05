可是那個人──好像是剛才不停跟她說話的麻醉醫生──鐵了心要把她叫醒。她費力地想從無形的綑綁中掙扎出來，拚了命說出一句話：「我沒有、沒有穿衣服。」

「穿了啊！」喊她的人有點詫異，掀開她身上的布單看了一眼，「穿了衣服的。」

田原放了心，又想回到沉睡中。喊她的人卻不准：「田原，睜開眼睛！現在，送你回病房。」

她勉強睜開一條縫，感到床開始移動，那麼她是在推車上了。她看著上面的天花板在變化，變成走廊的一窄條、變成電梯間的小方塊，眼睛又緩緩閉上。推車晃蕩、轉方向，最後經過人聲嘈雜的地方，又轉了兩次彎，聽見了媽媽和薛梅歡悅的聲音：「出來了！」「出來了！」好像還有小常阿姨的聲音。

田原以前最擔心的會是陌生男人把她平平地從推車抱到病床上，現在是什麼也顧不上了，隨便是誰。接下來是護士、護士長的聲音，一番忙亂之後，周圍總算安靜下來。

聽見薛梅說：「好了，一切順利，那阿姨我就先走了。」

母親跟薛梅客氣了幾句，也讓小常阿姨回家了。

等母親在床邊坐下，田原問了于佳靜手術後問的話：「幾點了？」

母親說，快到十二點半了，問她要不要給周銘通電話，她搖了一下頭。母親說，現在醫生不讓吃飯，已經燉了雞湯，等輸完液，看醫生讓不讓喝。

趁沒人，母親在她耳邊小聲說起「給了」的經過：「昨晚你電話一掛，我就給他打電話。我說，鄭主任，我是田原的母親，有點事想跟你說……他說，他已經休息了。我說，就幾句話，關於田原的手術。她的愛人公派出國，公公、婆婆也不在本地。」（五一）