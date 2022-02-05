漢斯還送給我一支花，紅玫瑰，長柄的魁北克 玫瑰。他說像火一樣，可以溫暖你。

疫情 是突然來到的。購物中心關門，我們都隔離在家。到六月重開時顧客寥寥，每個人都多了一個口罩 ，罩住了半個臉，臉上只有眉毛和眼睛了。

一切都變了。蘇珊再來的時候，我沒認出她。蘇珊平時是一個妝容精緻的女人，眉毛、眼角都是用細筆畫的，屬於工筆畫。口紅、唇線十分清晰，頭髮一絲不亂。她穿裘皮、高跟鞋，因為年老走路不再輕盈，高跟鞋在地上總是發出沉重的聲音。

她每次來，都掏出一個大皮夾，買最廉價的菸草，然後在一堆百元大鈔中找鋼鏰。她俯身在櫃檯上，一個接一個地數，從不在乎身後有人排隊、有人焦急等待。她臉上有一種唯我獨尊的神情。

但現在的蘇珊是多麼不同，她依然穿著那件紫羊羔皮大衣（如果不是這件大衣，我就認不出她了），但沒有了一頭漆黑的頭髮，只有稀疏的灰白頭髮貼在頭頂。她沒有化妝，眉毛稀疏、眼睛無神。也沒穿高跟鞋，一雙平底鞋，讓她低矮了很多。高大的、氣勢洶洶的蘇珊突然變成了一個小老太太，平凡普通的小老太太。

因為隔著玻璃板，蘇珊不能俯身在櫃檯上。她也沒有帶大皮夾子，而是從口袋中掏出二十元錢遞過來，一疊百元大鈔和一堆小鋼鏰同時消失了。

我溫柔地接待了她，像對待任何一位老人一樣。我對之前我們緊張的關係感到陌生，那時候她和我都是生硬的。我在隔離之後感到一種家常的溫情，望著蘇珊突然矮小的背影，我意識到，今天的蘇珊對我來說，是一個真人，而不再是一個塑料花。（六）