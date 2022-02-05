王幼嘉／圖

老趙問：簽證到期怎麼辦呢？

文柘說：總有辦法吧！也許拿我寫的論文，再做一個什麼交流項目。系主任是研究日本 古代文學的，古代日本文學裡漢詩是主流，漢詩裡山水詩又占了大半，也許我的論文跟他的領域能有一些瓜葛。

老趙還是聽不懂，拿化學系的事例做對比，給文柘出主意。文柘「嗯、嗯」地應著，她說：實在不行，我就回北京 ，也沒什麼。出一趟國，也算見識過美國著名大學的東亞系。說完她喝一口咖啡 ，又加了一句：我還挺想念北京的。說這些的時候，文柘有種我行我素的豪放不羈，好像美國沒有什麼可留戀的。

老趙不能理解，他一直覺得，對理工男出國是最好的出路，文科生最好的出路是嫁一個理科生跟出來。但他理解文柘對國內的思念，有時他會突然特別想吃家鄉的一個什麼蔬菜，比如春天的蘆蒿，或者馬蘭頭，想到不吃不行的地步，恨不得立刻坐飛機回國。

在波士頓讀書的時候，他喜歡坐地鐵到城南，在越南人或者孟加拉人開的小雜貨鋪裡轉，看著那些叫不出名字的蔬菜和香料，安慰自己的鄉愁。好像那些小島一樣的地方，跟他自己孤島一樣的身心，是可以互通的，店裡彼此語言都不通的老人和他是可以共情的。

他說不出個什麼道理，但他喜歡城裡那些非白人的、非美國的小角落，破破的唐人街、台山廚子開的食店……剛到美國的時候，他可不是這樣。那時去唐人街，他覺得憋屈和尷尬，自己一個名牌大學的博士，怎麼跟這些英文都說不了幾句的偷渡客混一起啦？

在美國生活超過三年，老趙發現「他們」和他是一起的。在美國這個地方，只要你不是白人，都被叫做少數民族，黃皮膚的被稱為亞裔。老趙跟文柘說起這些心路變化，文柘說，過去的尷尬屬於文化身分焦慮。老趙還是聽不懂，他說「我現在已經不焦慮了」。

文柘說：我有點煩唐人街，我來的時間太短了，理解不了這些唐人街的東西。老趙說那些就是旅遊熱點啊，然後他又說了許多。老趙發現現，在他已經算是一個老華僑了。

點心上來，她自作主張，給兩人又叫了一杯咖啡，「你也來一杯咖啡吧！否則下午容易犯睏。」老趙也就遵命說好。

結果這杯咖啡讓老趙凌晨三點都還醒著。他不習慣喝那麼濃的義式咖啡，那麼一小杯，還那麼貴。醒著的時候，老趙反覆想起文柘的樣子，越想她的臉在他腦海裡就越清晰，越清晰也就越可愛、美麗──文柘的單眼皮、扁平的鼻樑、圓圓的蘋果臉，她抿著嘴咀嚼的優雅吃相，食不言的教養。談到身分問題時，她眉頭微鎖、目光灼灼……這些細節在老趙腦海裡過電影，每過一遍，他對她的好感就增加一分。咖啡讓他失眠，這種複習也讓他失眠，老趙覺得自己很快會愛上了這個鄰居。

之前他看過一個法國攝影家的作品，「放大拍攝」，把世間的細小之物經由相機放大百倍以後拍成照片，印成照片再次放大──微塵、花粉、纖維、皮膚上的痦子、毛孔、血紅蛋白……經過這種攝影處理後變成照片，無論原物是什麼東西，無不顯示出有序整飭的美，有序又帶來存在的道理。對文柘的印象也是這樣一個過程，細節被放大，看上去很美。求之不得，輾轉反側。想了大半宿，老趙覺得這次他可「得」，這讓他很開心。

老趙不是沒有談過戀愛，都是跟系裡的師妹。其中最親近的一次，是他讀博時做普通化學課的助教，班上一個日本女生，理智子，用帶著濃重日文口音的英語跟他搭訕，主動追求他。老趙簡直受寵若驚，無以為報，拚命幫女生補習化學課、幫她改實驗報告，甚至把他知道部分大考的考題都透露出來，還給她解釋正確答案。

化學樓一樓的房間一部分是實驗室，另一部分是教室。有些教室跟實驗室有門相通，那個門清潔工經常忘記鎖。如果實驗室沒有人的話，就不會注意到旁邊的房間裡有動靜。老趙──那時是小趙，帶著那個小個子的東洋妹，晚上就在這種黑了燈的空教室裡約會。

他的第一次，就發生在階梯教室最後一排的座位上。理智子如果晚上約會穿裙子來，那就是要去階梯教室的信號。冬天下大雪的時候也不例外，她穿著女校風的暗色格子呢超短裙，下面是過膝的長筒襪，只有大腿那塊的皮膚被凍得通紅。老趙身體火熱，突然被一雙冰冷的腿夾住，那種冷與熱的激蕩刺激，幾乎讓他驚得想尖叫。老趙從小的教養就是老實本分，非禮勿視、非禮勿聽，這次戀愛真正是小和尚下山，開眼界了。

理智子以A+的化學成績畢業，考上了一所藤校著名化學系的研究生。老趙心性高，給妹子發電郵不回，就再也不主動囉嗦了，他們之間的關係就這麼斷了。過兩年在年會上見到過一次，妹子熱情地邀請他同去吃飯，老趙也是不尷不尬地不願意搭理她。（三）