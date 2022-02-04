我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

住院（五○）

張幸

過一會兒，薛梅來了，她更踏實了。母親已經找了幾個單位裡的老阿姨，排班來照顧她，晚上是護工小崔陪夜。早上七點賈阿姨來接班，八點，輪班的阿姨來接班，下午換另一位阿姨。母親到時候只管送飯。

推車來了，田原在眾人的注視下爬上推車，有點悲喜交加，心裡響起申奧成功時電視上唱的歌──「我們等待那一天，勝利的那一天……」

推車一路行進，出走廊、到大廳、進電梯、出電梯，到了手術室門口，交給了裡面的人。戴著帽子和口罩的蕭醫生迎上來，眼神很關切。問她感覺怎麼樣，田原忍不住安慰蕭醫生：「沒事的，我能行。」

一切都像于佳靜給她描述的，人一挪到手術床上，兩隻胳膊就被綁起來。女麻醉醫生坐在手術床上閒聊一樣，跟她說長道短。田原等著她說──「我給你吸點氧氣吧」，卻一直沒等到。

突然聽見鄭主任的聲音：「蕭曉春，你把鉗子拿來。這個病人的情況不好說，萬一是肌瘤，就用鉗子給她夾碎。」

平躺著的田原眼珠轉到側面，瞥見鄭主任坐在靠牆的長沙發上，已經全副武裝──換上了手術服，口罩吊在一隻耳朵上，翹著二郎腿，一隻胳膊擱在沙發靠背上，表情卻是凝重的。

看前面幾個病人的情形，田原相信手術醫生們是盡職盡責的。但此刻，聽見鄭主任的話，還是慶幸「給了」。

麻醉醫生還想說些什麼，田原不願意再敷衍；「趕快把我弄暈過去吧。」

一隻面罩扣上來，她馬上就什麼都不知道了。

「田原！田原，醒醒了，手術做完了。」

田原在極度睏倦中聽見有人喊她名字，搖晃她的身體。真不願意醒來，還想再睡一會。（五○）

口罩

上一則

搬家往事

下一則

兩耳一口

延伸閱讀

疫情加劇不平等 買N95、快篩花費也反映貧富差距

疫情加劇不平等 買N95、快篩花費也反映貧富差距
維州州長楊京廢公校口罩令 引反彈聲浪

維州州長楊京廢公校口罩令 引反彈聲浪
鴕鳥蛋萃取抗體…日偵測口罩 碰到新冠病毒會發光

鴕鳥蛋萃取抗體…日偵測口罩 碰到新冠病毒會發光
Omicron傳播力強 專家：布口罩防護不夠 快升級醫用級

Omicron傳播力強 專家：布口罩防護不夠 快升級醫用級

熱門新聞

除夕夜買車記

2022-01-30 02:00
徐至宏∕圖

雨一直一直下，怎麼得了？（上）

2022-01-29 02:02

他在平安之夜離去

2022-01-28 02:00
拿下WCE世界盃烘豆大賽冠軍後，賴昱權10年前選擇在高雄開第一家咖啡館。（記者林巧璉／攝影）

首位華人世界烘豆冠軍 賴昱權開6店與顧客聊咖啡

2022-01-30 06:00
作者大姊和姊夫六十六年前，在部隊裡的結婚照。

《老照片說故事》大姊的婚姻

2022-02-03 02:00

三塊錢

2022-02-01 01:01

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村