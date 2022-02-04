過一會兒，薛梅來了，她更踏實了。母親已經找了幾個單位裡的老阿姨，排班來照顧她，晚上是護工小崔陪夜。早上七點賈阿姨來接班，八點，輪班的阿姨來接班，下午換另一位阿姨。母親到時候只管送飯。

推車來了，田原在眾人的注視下爬上推車，有點悲喜交加，心裡響起申奧成功時電視上唱的歌──「我們等待那一天，勝利的那一天……」

推車一路行進，出走廊、到大廳、進電梯、出電梯，到了手術室門口，交給了裡面的人。戴著帽子和口罩 的蕭醫生迎上來，眼神很關切。問她感覺怎麼樣，田原忍不住安慰蕭醫生：「沒事的，我能行。」

一切都像于佳靜給她描述的，人一挪到手術床上，兩隻胳膊就被綁起來。女麻醉醫生坐在手術床上閒聊一樣，跟她說長道短。田原等著她說──「我給你吸點氧氣吧」，卻一直沒等到。

突然聽見鄭主任的聲音：「蕭曉春，你把鉗子拿來。這個病人的情況不好說，萬一是肌瘤，就用鉗子給她夾碎。」

平躺著的田原眼珠轉到側面，瞥見鄭主任坐在靠牆的長沙發上，已經全副武裝──換上了手術服，口罩吊在一隻耳朵上，翹著二郎腿，一隻胳膊擱在沙發靠背上，表情卻是凝重的。

看前面幾個病人的情形，田原相信手術醫生們是盡職盡責的。但此刻，聽見鄭主任的話，還是慶幸「給了」。

麻醉醫生還想說些什麼，田原不願意再敷衍；「趕快把我弄暈過去吧。」

一隻面罩扣上來，她馬上就什麼都不知道了。

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「田原！田原，醒醒了，手術做完了。」

田原在極度睏倦中聽見有人喊她名字，搖晃她的身體。真不願意醒來，還想再睡一會。（五○）