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貝拉的丈夫（五）

陸蔚青

我在一場音樂會之後，得到了母親去世的消息。我買了加急的飛機票，第二天清晨就起飛，回到中國參加母親的葬禮。那正是風雪瀰漫的冬天，哈爾濱與蒙特婁在北緯四十五度，但氣溫還是有所不同。蒙特婁是一個大島，水氣充盈，氣溫相對溫和。哈爾濱市是內陸，風更加凜冽寒冷，雪都是顆粒狀的。

其實不僅是氣候的寒冷，還有失去母親的寒冷。甚至在那裡，我也沒有見到我丈夫，他拒絕參加我母親的葬禮。那是我人生中最難過的冬天。而這種寒冷被我帶回蒙特婁，即使坐在書店裡，也感到寒徹骨髓。那時我臉孔蒼白、五官下垂，周身散發著寒氣。

漢斯曾來過幾次，每次都行色匆匆。那段時間，吉他和貝斯雜誌一直斷檔，多倫多雜誌公司宣布破產，正在重組。這是三年裡第二次重組了，許多人對前景不看好，電子時代，大家都看手機，誰還在看雜誌。有一個來找我做傳銷的同胞，直接宣告了書店的未來，破產。

書店效益的確不好，但好在這裡猶太人多，尤其是老年人，他們還喜歡紙質讀本，還習慣將書和雜誌做為節日禮物送給別人。至於這一代人過去，還有沒有雜誌和書，我就不知道了，我也不想操這個心。下一個時代什麼樣，是那個時代的事情，我只為這一生活著。

有一次漢斯過來，看到我獨自坐在櫃檯裡發呆，就做出發功的姿勢，將兩隻手掌推向我，口中還發出呼嘿的聲音，然後收功站好，說：給你一些溫暖，度過這個寒冬。

那一刻，我淚水突然湧出來。（五）

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