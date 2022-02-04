風箏一樣的詩人（一四）

她只好重新指引回憶的路，從初識開始，講述交往的過程，明森總算想起了。

「你記得我們──你和子琪──最後一次見面，是在哪裡嗎？在大學口。」她頓了頓，不確定他跟上沒有，「子琪說她要去美國讀書。你很生氣，因為她事先沒告訴你，她做了計畫沒跟你商量。」

明森聽著，開始皺眉搖頭，口中嘀咕：「沒有商量、沒跟我商量……生氣、我生氣！」子琪衝動質問：「明森，你記得後來你打了子琪嗎？你打了我一耳光！」

明森抓著頭皮思索，他的臉扭曲起來，帶著懊喪說：「我、我打子琪耳光！打耳光……我壞、我好壞！」他激動起來，雙手扯著頭髮，刮自己的耳光，嗚咽不已。

子琪忙按住他的雙手，臉湊近他，溫柔說道：「因為你誤會了！你以為我另外有男朋友，你以為我跟別人好……其實我沒有！子琪沒有跟別人好！」

明森愣住，鎮靜下來，慢慢回應：「子琪沒有跟別人好。子琪跟我好。陪我一段。出國了，不回來了。」

這是他說得最完整的一段話，她驚異了。他記得，而且理解分手的原因。她多麼希望他的記憶停格在這裡，到此為止。他不會追問：子琪出國後來到底怎麼了？子琪幸福嗎？子琪還想念我嗎？但那些都不足為道，與他無關了。

「子琪媽媽不要走，不要出國，出國就不回來了。」明森突然說。子琪再次驚訝；兩周以來，他不曾直接跟她對話，這是第一次。

「明森，我昨天告訴你了，我的家在美國，今天就要走了。」她合抱他雙手，一字字耐心解釋。

「子琪別走、子琪別走──走了就不回來了！」（一四）