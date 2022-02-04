王幼嘉／圖

老趙問種的是什麼，文柘說是著名的大衛‧奧斯丁玫瑰品種，是系主任太太送的，他們是玫瑰迷，就好這個。她指指近前的一株說：這是奧塞羅，開中等紅色的花。旁邊架子邊的是什羅普郡少年，粉色。另外一株叫夏莉法阿斯馬，粉色大花。

老趙說：看著都差不多啊！哈哈哈。然後他問起文柘的課程安排，願不願一起吃個午飯。

文柘爽快地答應了，問：後天行嗎？老趙愣了一下，說後天當然可以啦。他本來想提議下星期的，沒想到文柘提的卻是「後天」，他們就約了在學校主街的雕像前見面。

後天行嗎？老趙回到家裡，耳邊還迴盪著這句話。多少年以後，他都會想起來，那時他才意識到，文柘是在主動追他。

他對文柘的第一印象很好，不像他記憶中中文系的人那麼疙瘩。大學時他們宿舍跟師範大學的中文系搞過友好宿舍，周末時邀請那個宿舍的女生來跳舞。管接、管送，搭上請吃晚飯的錢，結果一對都沒有談成。六個女生中的兩個，反而跟物理系的研究生搭上，不久就在校園裡成雙成對地散步，把他們宿舍的哥幾個氣壞了！老趙對文科女生的反感從那時開始的。

但現在由不得老趙挑剔了，現在是九十年代的中間年，香港還沒回歸祖國，柯林頓還沒在白宮 與實習生幽會呢。這個時間點上的中國留學生 男女比例相當不平衡，女生極少。

第一次約會，老趙本來想去「老成都」，這是他最喜歡的安娜堡的餐館。住進洋槐村後，幾乎每周他都要從老成都點一次外賣，解解饞。那天中午文柘穿著黑色的皮夾克，裡面是墨綠底細花的襯衫，下著牛仔褲、黑色細高跟鞋，臉上化著精緻的妝，比第一次見面時漂亮很多，她問他喜歡不喜歡吃義大利 菜。

老趙愣住了，說：好啊，去哪裡呢？

文柘立刻說：我剛剛跟系裡同事吃過貝拉潮，很好吃，我帶你去。

老趙以為吃一碗番醬義粉就算了，沒想到文柘很會點，老道地點了海鮮炒義粉、醃小八爪魚沙拉、提拉米蘇，各要了一杯白葡萄酒。點完文柘有點不好意思，說要不把提拉米蘇省了吧，老趙說：我愛吃那個點心，不能省。

互相介紹以後，四目相對，不知說什麼。老趙想起一個好話題：你是碩士畢業來留學的，你的論文做的是什麼題目？這是他在找教職時，被問得最多的一個問題，對方聽完都會認真解釋半天。

山水詩與文人精神。文柘說，說完她微微一笑。

老趙聽了，腦子有點矇。他沒想到文柘的答覆這麼簡單，球又回到他手裡。老趙結結巴巴地問：山水詩就是寫山水的詩嗎？

文柘說不完全是──山水澄明，萬象世界，山水是中國古代文人精神的棲居之所。山水不是對自然的單純模仿，而是在心性與物象之間，建立相互契合的關係，寄託超越日常世界的精神追求。山水以形媚道，是古人暢神的境界。

唱神？老趙終於抓住一個他聽得懂的詞，忍不住重複了一遍。

舒暢的暢，神之所暢，孰有先焉？文柘繼續說文言──東晉時的大文學家孫綽說過：「振轡於朝市，則充屈之心生，閒步於林野，則遼落之志興……屢借山水，以化其鬱結。」東晉時期寺院、道觀遍布山林之中，所謂「別有洞天」，山水詩和山水畫開始成為一種新的文化現象。

文柘一說起來就煞不住，背起古文來搖頭晃腦，最後注意到老趙的眼神已經不在自己臉上，就突然打住，不好意思地笑起來。老趙只抓住唱神，熟油……最後一句的「別有洞天」他聽懂了，點點頭，說所以山水詩是中國文化的精髓所在，趕緊吃飯，趁熱吃，嗯，好吃啊！

文柘的論文老趙雖然不懂，這些天書一樣的話中至少他可以八九不離十地猜到文柘的年齡。這時午飯來了，這下好了，老趙開心地打開面前的餐巾布，說今天我請客哈，你想吃什麼千萬不要客氣。

文柘謝了他，用叉子撥了一下面前的蔬菜沙拉，說：我這個講師的工資，一個月才一千美金，房租就交了一半。老趙說自己的工資是她的五倍，還有各種津貼，說到錢，老趙就很得意。

文柘胃口很好，一邊說、一邊吃。都沒看到她怎麼大吃，她面前那盤海鮮炒義粉已經空了一半。老趙吃義粉時，如果在家一個人吃，就用筷子，就跟吃打滷麵一樣。現在餐館裡，只能用叉子捲著往嘴裡送。老趙特別擔心叉子上那一嘟嚕橘色的東西掉到衣服上，吃得很緊張。

文柘不知道是在哪裡學來的優雅姿勢，左手使勺、右手用叉，勺頂著叉繞起義粉，才往嘴裡送。老趙不知不覺停下刀叉，盯著文柘看，把文柘看得很不好意思。她也停了下來，對老趙笑了一下，然後說：

我剛剛說到哪裡啦？哦，身分問題，是啊、是啊！我拿的是交流學者的J1簽證，轉眼一年就到期了。

老趙說：你不是剛剛來嘛。

文柘搖頭說：不是「剛剛」，我是去年夏天來的。先住在朋友家裡，等交流學者的公寓空出來才搬進來。現在到美國已經大半年了。（二）