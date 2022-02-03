下午，鄭主任來了，只把二號病房門推開一條縫，對田原招招手，示意她出來。鄭主任平時都穿白大褂，今天穿了一件黑色的皮夾克，冷不丁探個頭，田原差點沒認出他來。

鄭主任做完檢查，雖然也說了一聲「囊腫」，但臉色沉鬱。田原的心又七上八下了。

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七床住進一個四十多歲、高顴骨、深眼窩的女人。本省位於中國的中間位置，北邊有中原之風，南邊與浙贛相似。新七床自稱是南邊某城的縣劇團演員，長得更南方，有點像兩廣人。她衣著講究，頭髮油亮鬈曲、紋絲不亂，舉手投足有自以為美的態勢。她煞有其事地表示，現在已經「淡出舞台」了。

晚上，過氣的女演員要丈夫給她端水洗腳、擦腳。丈夫出去後，她得意地對大家宣稱，丈夫讚她的腳是「鳳爪」。大家不搭腔，她「欸、欸」地叫鄰居八床米思佳，想跟米思佳聊天。

「欸，你送過紅包沒有？」

思佳含笑輕輕點點頭。

「你送了多少啊？」

思佳含笑不語，半天才反問：「你呢？」

「我肯定送了啊！我送了這個數。」縣劇團女人從被子裡伸出一隻手，將五根手指頭攤開。

思佳還是不說話，仍笑著點點頭，意思是：我也是。

她倆的聲音和動靜不大不小，正好讓田原聽見、看見。想到今天鄭主任檢查之後沉鬱的臉色，她不動聲色，穿了外套和鞋，到大廳去給母親打電話。

第二十二天，一月二十六日星期三

手術服送來了，田原早早換上，坐在床上等待最後時刻來臨。

母親一大早過來，神色帶著緊張後的放鬆，小聲對田原說：「給了，給了一千。」

田原的心穩穩落進肚裡，安然盤腿坐在床上。（四九）