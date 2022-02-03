漢斯這樣說著，完全陶醉了。我也被他帶到了那一片森林中。

好美，我說，像一幅畫。

就是一幅畫。漢斯強調說。

你不知道，更讓我感動的，就是那棵樹，居然就是四十年前，我和貝拉第一次到蘇旺度假時，一起做樹屋的那棵樹。那時我十八歲、貝拉十七歲，我們用兩周的時間，做了一個樹屋，然後就躺在那樹屋中過夜。我們透過樹葉的縫隙，數星星。漫天的星星，數都數不完。你知道嗎？大熊星、小熊星、北斗星，還有兩顆星，你們中國人叫牛郎和織女──

是的。我微笑說，你真是中國通，這個都知道。

我知道。漢斯說，我在中國時，有一個年輕人給我講了他們的故事，我很感動。你看，牛郎和織女一直都在中國人的心中。

我點點頭，鼓勵他繼續說下去。

我們就是在那一夜結合成一個人。漢斯說，真正的一體，自然與人、天空和大地、男人和女人、地球和星辰。

漢斯低下頭，我完全沉浸在他的敘事中了。

當我們站在樹下，望著在樹屋中招手的孩子們，我和貝拉都哭了。我們左轉、右轉，在樹幹上找到了當年我們刻的幾個字。

四十年，如今字跡斑駁了，只能看出劃痕。那是我當年獻給貝拉的──貝拉樹屋。

我被深深感動了。一直到下一個顧客進來，打斷我們的談話。其實這其中也有客人來，每次有人，漢斯就停下來，倒退到牆邊，默默等待著。

在等待中，他沉默不語，沉浸在他的故事中。而我也加快速度，打發客人盡快走開。讓一個渴望傾訴的人等待是殘忍的，何況我也急於聽故事。

3

年底的時候，我母親去世了。（四）