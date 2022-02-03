我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

貝拉的丈夫（四）

陸蔚青

漢斯這樣說著，完全陶醉了。我也被他帶到了那一片森林中。

好美，我說，像一幅畫。

就是一幅畫。漢斯強調說。

你不知道，更讓我感動的，就是那棵樹，居然就是四十年前，我和貝拉第一次到蘇旺度假時，一起做樹屋的那棵樹。那時我十八歲、貝拉十七歲，我們用兩周的時間，做了一個樹屋，然後就躺在那樹屋中過夜。我們透過樹葉的縫隙，數星星。漫天的星星，數都數不完。你知道嗎？大熊星、小熊星、北斗星，還有兩顆星，你們中國人叫牛郎和織女──

是的。我微笑說，你真是中國通，這個都知道。

我知道。漢斯說，我在中國時，有一個年輕人給我講了他們的故事，我很感動。你看，牛郎和織女一直都在中國人的心中。

我點點頭，鼓勵他繼續說下去。

我們就是在那一夜結合成一個人。漢斯說，真正的一體，自然與人、天空和大地、男人和女人、地球和星辰。

漢斯低下頭，我完全沉浸在他的敘事中了。

當我們站在樹下，望著在樹屋中招手的孩子們，我和貝拉都哭了。我們左轉、右轉，在樹幹上找到了當年我們刻的幾個字。

四十年，如今字跡斑駁了，只能看出劃痕。那是我當年獻給貝拉的──貝拉樹屋。

我被深深感動了。一直到下一個顧客進來，打斷我們的談話。其實這其中也有客人來，每次有人，漢斯就停下來，倒退到牆邊，默默等待著。

在等待中，他沉默不語，沉浸在他的故事中。而我也加快速度，打發客人盡快走開。讓一個渴望傾訴的人等待是殘忍的，何況我也急於聽故事。

3

年底的時候，我母親去世了。（四）

上一則

左右為難的跨年派對

下一則

我最喜歡的節日

延伸閱讀

2021年中國人口出生率7.52‰ 再創新低

2021年中國人口出生率7.52‰ 再創新低
經營地下匯款 2中國人遭FBI通緝

經營地下匯款 2中國人遭FBI通緝
王怡人沒行跪禮 南韓網友罵 中國網友讚：不隨便下跪

王怡人沒行跪禮 南韓網友罵 中國網友讚：不隨便下跪
金星結婚17年 罕曬老公秀恩愛

金星結婚17年 罕曬老公秀恩愛

熱門新聞

除夕夜買車記

2022-01-30 02:00
徐至宏∕圖

雨一直一直下，怎麼得了？（上）

2022-01-29 02:02

他在平安之夜離去

2022-01-28 02:00
達姆∕圖

我們一起走過的成功嶺歲月

2022-01-27 02:02
拿下WCE世界盃烘豆大賽冠軍後，賴昱權10年前選擇在高雄開第一家咖啡館。（記者林巧璉／攝影）

首位華人世界烘豆冠軍 賴昱權開6店與顧客聊咖啡

2022-01-30 06:00

家庭責任

2022-01-27 02:00

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人