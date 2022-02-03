風箏一樣的詩人（一三）

明森會探頭來，像指點迷津似地吐出一個字眼。這時子琪恍然又回到當年，他為她點撥真義。在他心智的迷宮裡，她等待一次又一次靈光乍現。

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子琪假滿，得回美國了。她擔心如何跟明森道別。這些天來，每夜她要離開安養院時，他會緊握著她的手，依依不捨，眼中流露哀求的光芒。這時，林護理總是溫婉而堅定地把他勸走，讓子琪放心離去。

失智 者有多少長程記憶？子琪安慰自己，在她離去幾天後，他大概就完全不記得這兩周的相處。這段重逢，與其是為了明森，還不如是為了她自己與過去和解吧。子琪決定跟明森告白，讓他知道當年他們如何絕交。不管他聽不聽得懂，是否有絲毫記憶，她欠他最起碼的坦誠。

最後一個上午，子琪來到安養院道別，出租車 中午會送她去機場 。昨天她已提醒明森，看來他不記得，仍滿懷期待地在會客室等她，看她來了，自然而然抓住她手，一道去吃早餐。近來他越發開朗恬靜，護工都讚賞不已。

子琪每天見面第一句話探問：「明森，我是誰？」

他瞧著她，一朵笑紋浮上臉，一副「這還用說」的表情：「你是子琪──子琪媽媽。」

第一次聽到這個名稱，她一愣，不知如何理解──他將她看成了她的母親，還是給她升了輩分？既是無解，只有笑納這個新身分。

吃完早餐，他們回到會客室坐定。趁著沒有別人，子琪問道：「我們來談談當年你和子琪怎麼分手的，好嗎？」

明森矇了，一下子找不到意義的座標，微笑僵在臉上。（一三）