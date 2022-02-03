我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

風箏一樣的詩人（一三）

李元滋

明森會探頭來，像指點迷津似地吐出一個字眼。這時子琪恍然又回到當年，他為她點撥真義。在他心智的迷宮裡，她等待一次又一次靈光乍現。

10

子琪假滿，得回美國了。她擔心如何跟明森道別。這些天來，每夜她要離開安養院時，他會緊握著她的手，依依不捨，眼中流露哀求的光芒。這時，林護理總是溫婉而堅定地把他勸走，讓子琪放心離去。

失智者有多少長程記憶？子琪安慰自己，在她離去幾天後，他大概就完全不記得這兩周的相處。這段重逢，與其是為了明森，還不如是為了她自己與過去和解吧。子琪決定跟明森告白，讓他知道當年他們如何絕交。不管他聽不聽得懂，是否有絲毫記憶，她欠他最起碼的坦誠。

最後一個上午，子琪來到安養院道別，出租車中午會送她去機場。昨天她已提醒明森，看來他不記得，仍滿懷期待地在會客室等她，看她來了，自然而然抓住她手，一道去吃早餐。近來他越發開朗恬靜，護工都讚賞不已。

子琪每天見面第一句話探問：「明森，我是誰？」

他瞧著她，一朵笑紋浮上臉，一副「這還用說」的表情：「你是子琪──子琪媽媽。」

第一次聽到這個名稱，她一愣，不知如何理解──他將她看成了她的母親，還是給她升了輩分？既是無解，只有笑納這個新身分。

吃完早餐，他們回到會客室坐定。趁著沒有別人，子琪問道：「我們來談談當年你和子琪怎麼分手的，好嗎？」

明森矇了，一下子找不到意義的座標，微笑僵在臉上。（一三）

失智 租車 機場

上一則

左右為難的跨年派對

下一則

我最喜歡的節日

延伸閱讀

25分新硬幣首見非裔女肖像 詩人瑪雅‧安傑洛獲殊榮

25分新硬幣首見非裔女肖像 詩人瑪雅‧安傑洛獲殊榮
新25分硬幣上印她 詩人安傑洛成非裔女性首例

新25分硬幣上印她 詩人安傑洛成非裔女性首例
鐵杵磨針

鐵杵磨針
伊朗異議詩人愛柏汀染疫病逝 曾於獄中兩度確診

伊朗異議詩人愛柏汀染疫病逝 曾於獄中兩度確診

熱門新聞

除夕夜買車記

2022-01-30 02:00
徐至宏∕圖

雨一直一直下，怎麼得了？（上）

2022-01-29 02:02

他在平安之夜離去

2022-01-28 02:00
達姆∕圖

我們一起走過的成功嶺歲月

2022-01-27 02:02
拿下WCE世界盃烘豆大賽冠軍後，賴昱權10年前選擇在高雄開第一家咖啡館。（記者林巧璉／攝影）

首位華人世界烘豆冠軍 賴昱權開6店與顧客聊咖啡

2022-01-30 06:00

家庭責任

2022-01-27 02:00

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人