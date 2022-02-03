王幼嘉／圖

老趙初到洋槐村是八月末，秋季開學前一星期。洋槐村是聯排公寓，在大學城安娜堡，屬於密西根大學，是大學租給帶家屬的研究生、訪問學者和青年教師的宿舍。公寓呈長條形，兩層樓高，每家獨門獨戶，每兩家的門口共用一個小花園。

像大部分美國校園，密西根大學也是到處綠樹成蔭。洋槐村那幾排公寓之間種滿大樹，不仔細看，那些樹跟美國北方的林蔭樹沒有區別──楓樹、橡樹，以及高得像梧桐樹、春天開白花的布蘭福特梨樹。

等到第二年四月，老趙才注意到，原來洋槐村不是白叫的，門前大樹開花了，一嘟嚕一嘟嚕雪白的穗狀花，從明亮的綠葉子間掛下來──這不就是他大學時宿舍前的洋槐嘛。槐花的香氣實在是太熟悉了，讓他很矇。到美國五年，忽然遇到開花的槐樹，瞬間起了故園之思。在北京 ，槐花的香氣是春天進入夏天的信號，怎麼美國也有，而且一模一樣呢？

老趙問鄰居文柘，文柘說洋槐本來就是北美洲原產的樹種啊！傳到中國，它是地道的入侵物種。有說是1897年巨野教案以後，德國人占了膠州灣，在青島首先種植洋槐，由此在中國傳播開來。

文柘是國內中文系畢業，在密大東亞系做訪問學者。老趙聽文柘說起洋槐的東進歷史，神乎其神，將信將疑。他到美國五年了，從來沒有注意美國有洋槐。要不是這次聞到熟悉的槐花香，這些棵開白花的樹他會繼續熟視無睹。老趙問波士頓 有洋槐嗎？文柘說當然有啊，肯定有。她沒有去過波士頓，密西根州是她到美國的第一站。

文柘的植物知識給老趙很深的印象，但他想，文科生對花啊、草啊有了解，也不奇怪吧。老趙一向對文科生看不太起。文柘本科念的是中文系，碩士念的是中國文化與藝術。中文系對念物理、化學的老趙來說，等於是什麼都沒有學──這是老趙的心裡話。

《圍城》有名言：「理科學生瞧不起文科學生，外國語文系學生瞧不起中國文學系學生，中國文學系學生瞧不起哲學系學生，哲學系學生瞧不起社會學系學生，社會學系學生瞧不起教育 系學生，教育系學生沒有誰可以給他們瞧不起了，只能瞧不起本系的先生。」

老趙沒有讀過錢老的《圍城》，從民國就開始在中國學子中流傳的學科尊卑排序，他並不熟悉。老趙的優越感來自於自己，從小學到大學，一直是學校裡數理化學霸。科學對他猶如宗教，是世界觀、是上層建築，也是經濟基礎。他大學在北京的名校念的，大四時考了李政道的「卡斯比亞」，而且考了很高的分數。按他的說法，是那一年的前三名。其實他並不確定到底考了多少名，「名列前茅」是系裡對他的溢美之詞。

上世紀九十年代初，「萬元戶」在中國很長時間都是富人的代名詞。「卡斯比亞」給的獎學金，折成人民幣就是幾十萬（當時人民幣兌美元是十比一），比他在化工廠做工程師的父母工資合在一起高多了，這不是經濟基礎是什麼？

他和文柘都住在洋槐村，兩個門挨著，共用一個小花圃。之前的那兩家住戶，一家是化學系的助理教授、一家是工程系的訪問學者。化學系的那家住了好幾年，買了獨棟房子，才搬離這裡。訪問學者過了冬天，就回法國了。

這個花圃在老趙搬入時呈現的樣子，主要出自化學系教授之手。那裡有幾球冬青，修剪成規則的圓柱形和方形，像化學實驗用的燒杯、燒瓶。地上鋪了鋸木屑，一根雜草都沒有，整飭得好像實驗前的工作台。「工作台」風格很符合老趙的審美，他準備繼續維持下去，春夏拔拔草、澆澆水，什麼都不變。

隔壁的法國人搬走，開春時住進一個新鄰居，也是訪問學者，東亞系的。她搬來的那周，老趙正好在外州開會。待他回來，發現門前的花圃風景已經大變，原來幾何圖形的冬青居然都給刨了，鋪得整整齊齊的鋸木屑被推開，露出下面的土，土裡種了幾棵小木樁一樣的東西。老趙看不懂新種的是什麼，他心裡火很大。

待看到那個隔壁進出的年輕女人，老趙的怒氣消了一半，他不會對女人發火，這個禮貌還是有的。新鄰居穿著粉藍色的羊毛開衫、牛仔褲，長條身材、平胸，腰很細。一頭黑髮紮成馬尾巴，拖在細細的背上，低著頭專心刨土，伺弄那幾棵新種的樹苗。

老趙沒有讀過卞之琳的名詩，「你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你。」他看她種樹，這兩個人中不知道誰的樂子更多，唯一的遺憾是看不清她的臉。最後他下樓來，主動跟新鄰居打一個招呼是禮貌吧。

這就是文柘，東亞系的訪問學者兼初級漢語班的講師。文柘五官並沒有太突出，眼睛不大，嘴唇也並不豐滿，長相最多算得上是清秀，老趙看了稍微有點失望。

老趙跟她打招呼時，自我介紹，然後請問尊姓大名。她放下刨土的鐵鏟，抹抹臉上的汗，雙頰緋紅，像水蜜桃一樣的好氣色，對老趙友好地笑笑。（一）