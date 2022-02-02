鄭主任來問她情況，她還堅稱沙主任說的要親自給她動手術。鄭主任耐著性子說：「他早就不做手術了，他現在都老糊塗了，說不定早把你忘了。你要非等他，你就等吧。」

十二床還是倔倔的、硬硬的，像一塊乾柴棒，便沒人理她了。

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用了鎮痛棒的八床好像是比不用少受點罪，不過精神仍是不濟。晚上她姊姊要餵她魚湯，她不吃。

第二十一天，一月二十五日星期二

早上米思佳下床要自己去廁所，她姊姊趕忙跟在後面護送。田原正嘆她體質好、恢復快，卻見米思佳跌跌撞撞回來，一下撲倒在床上。

「怎麼了？」

「暈哦！頭好暈。」米思佳連喘帶呻吟，「我一路都是扶著欄杆才走過來的。」

「還是別下床了吧！」

「我不喜歡用便盆，不去廁所，就沒法方便。」

米思佳的姊姊也進來了，幫著她把腳抬上床。

女人用便盆比男人麻煩多了，到時候田原也得面臨這個問題。

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已經定了明天手術，但鄭主任還沒來給田原做檢查。

查完房就沒見到他人，下午也沒來，只能找護士問。護士說他下午大概不會來了。

田原一聽就急了：「他明天要給我做手術，可他現在都沒給我檢查過呢。」

護士們處變不驚，無動於衷。

「能不能給我他手機 號，我給他打個電話。」

「那不行，我們醫院規定的，醫生電話不能給病人。」一個小護士義正詞嚴地說。

「我住院已經二十多天了，前一陣還誤診了。要是鄭主任不先給我做檢查，怎麼做手術啊？難道打開肚子，不對勁，縫上，重做？……」田原急得話都講不利索了，只想把問題說得嚴重些。

另一個年長的護士對小護士說：「她是明天要做手術，你把手機號給她吧。」又叮囑田原：「千萬不能外傳哦。」

田原打了鄭主任的手機，一直都沒人接。（四八）