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1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

扣扳機與吃藥（全文完）

孫愷愉

「這有點早，你確定嗎？」恐龍大夫第一次見到病人才過半年就想停藥。

「是的。」亞當點點頭。

「我尊重你的決定。但是我必須提醒你，憂鬱症有復發的可能性。」

「我明白。不過我想試試，我願意承擔後果。」

「好。那你要逐漸減少藥量，不要一下子突然停止。慢慢開始，也要慢慢結束。」

「要溫柔。」

「對。」

亞當一直沒有把恐龍大夫當成醫生，而是一個好朋友。他甚至覺得，接受治療是因為喜歡這個朋友。

雖然恐龍大夫一直很專業地和亞當保持醫生和病人的關係，但他心裡也沒有把亞當當病人看待。

他雖然說的話少，對亞當的回應也不多，但是他讓亞當感到放心、感到安全、感到自由。

亞當把他當成另一隻恐龍也好、把他當成奇怪的人類也好，總之亞當信任他，他感受得到。

亞當最後一次見恐龍大夫，有點欣喜，又有點捨不得。

「停了藥之後，感覺如何？」大夫問。

「感覺不錯，並沒有重新陷入憂鬱。」

「很好。」大夫笑了。

這是亞當第一次看到大夫的笑，或者說大夫的表情第一次看起來像在笑。他注意到大夫笑的時候露出的牙，不太像一般人類的牙。

亞當走到門口時，突然轉身說：「說不定你真的是恐龍。」

然後，他看見恐龍大夫對他眨了眨眼。

他想：恐龍和人類、一億年前和現在，其實並沒有區別。唯一和所有、所有和沒有，多麼荒謬的比較！

「哈哈！」亞當跳了起來，愉快地走出診所。

亞當發現他自己也是恐龍大夫，和裡面那位恐龍大夫一起治癒了自己。

亞當不再拜訪恐龍大夫之後，對於別人來說，言行舉止還是有點奇怪。但他笑得甜、睡得香，平靜地穿梭在人海中。（全文完）

恐龍 憂鬱症

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