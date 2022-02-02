風箏一樣的詩人（一二）

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子琪在羅東待了兩周，每天早出晚歸，來療養院 陪伴明森。藉著她攙扶，他漸漸能夠小步、小步地在樓道裡走動，體態舒展多了。而且他乖巧合作，吃飯、作息努力自理，不用太多協助，護理都說子琪教導有方。

但子琪不覺得明森完全將她與過去的她連結起來，而是把她當成一個新交的友伴，每天殷勤相陪，告訴他如煙似霧的往事。每每聆聽子琪描述當年他們約會的點滴，明森就會心一笑，頻頻點頭，好像與記憶搭上線了。好幾回子琪幾乎相信觸及他明澈的心靈，尤其當他深深凝視她，彷彿在她中年蕭索的面容裡，竭力找尋往日的如花美眷。

子琪抓住機會，跟明森的醫生諮詢，滿懷希望醫藥能將失智 逆轉，恢復清醒。醫生對她直言，親友若能盡心陪伴最好，讓明森的退化減緩，在溝通、學習、判斷、日常作息上，盡量維持自主能力，並守護心情的平靜。但若期盼他痊癒，那可是妄念哪。看子琪撲簌流淚，醫生勸慰道，目前他身體沒有病痛，性格也仍好相處，實屬萬幸。

子琪不肯絕望。她從詩社的網站上，找到明森早期的詩作，每天朗讀給他聽，再提示他當年的情境。明森有時竟能記起一兩句，讓子琪泫然欲泣。他們複習了放風箏、螢火蟲、深水池、圖書館 的夜、綠珠的房間等每一首詩，以及「給Z. M.」的組曲。

接著，子琪開始念明森後來的詩作，發現風格益發晦澀而內斂，用典艱深、意象繁複。早期的浪漫抒情幾乎不見，代之以探索和詰問，直指人心的孤獨、命運的控制、階級的藩籬、情色的幻滅。有時她看不太懂，在字裡行間遲疑著。（一二）