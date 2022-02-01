「他的技術肯定很好。」田原說，「我擔心我的病是疑難雜症，給我做B超的幾個技師好像都不確定到底是什麼。我真怕做手術時，會有醫生沒料到的意外情況。」

「這個應該沒問題。」任部長扶著膝頭，誠懇地說，「醫生們都會事先研究手術方案，他們很有經驗，一年做幾百個手術。」

田原默然不語，磨蹭了半天，難為情地從兜裡掏出一個信封，放在茶几上：「您能不能幫忙把這個轉給鄭主任，沒別的意思，就是表表心意。鄭主任救了我，要不是他再讓我做一次B超，我就平白無故地在肚子上開一刀。」

任部長一看信封，臉色嚴峻，但語氣還是很客氣：「這個不行，現在對收紅包抓得很嚴，你拿回去。不要擔心，醫生該怎麼做，就會怎麼做。」

田原鬧了個大紅臉，只能往母親身上推了：「我媽非讓我交給鄭主任，我從來沒幹過這樣的事。不知道怎麼辦，只好找您了。其實我也看見醫生們挺負責的，我們病房就沒人送紅包。」

任部長又安慰了田原幾句，田原灰溜溜趕緊收起信封，逃一樣地溜走。

下樓後，田原好奇心起，一直叫他任部長、任部長，不知道他到底是什麼部的。特意在樓下找了找牌子，才發現是黨委組織部，專門負責幹部的職稱考評與任命提撥，考核廉潔當然是其中重要內容。她還傻乎乎地讓黨委組織部部長幫著送紅包，撞到槍口上，丟死人了。

回去之後，發現七床羅秋艷的床鋪空了，床頭櫃上的東西清理一空，床下羅秋艷的行李箱也沒了，看來是出院了。在一起住了半個多月，可惜臨走連一聲再見也沒說。

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新十二床認準了沙主任，蕭醫生、「蝴蝶結」誰來跟她說話，她都不認。連胡主任、老總來問她，她都一口咬定要見沙主任。

胡主任說：「不是這麼回事。」一扭身走了。（四七）