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扣扳機與吃藥（五）

孫愷愉

他接著說：「我往往在生活中陷入窘境，被一些不舒適的關係纏繞，不僅醒著的時候很疲倦，睡覺的時候也被暴力的噩夢侵襲。但是現在我睡眠時間加長了，夢也少了。」

「好。」大夫說。

「我不怎麼哭了，覺得沒什麼可傷心的。我發現，不必告訴任何人我是恐龍。」亞當自信地說。

有一件事情，亞當一直沒有告訴醫生。

在過去幾周中，他遇到了一個很喜歡他的富太太。當她得知亞當在服藥時，一方面對他表示同情，一方面卻對服藥治療憂鬱症的想法嗤之以鼻。

「吃什麼藥啊！」她甩甩手。

「吃了心情好。」亞當說。

「我才不相信憂鬱症。我也不相信吃藥能有什麼用。」

根據亞當的觀察，這位富太太試圖用錢解決所有的問題。

「你沒法購買友誼，但是你可以付錢請人陪你。你不能購買滿足感，但是你可以買食物來填飽肚子。你無法購買幸福，但是你可以花錢消除痛苦。」她說。「我天不怕地不怕，只怕窮。」

「錢是她的藥。」亞當等到他回家以後，才對自己說。「她沉迷於金錢，我沉迷於什麼呢？有工作、有女朋友嗎？做一個別人眼中的正常人嗎？我是不是迷上了恐龍大夫？藥物？還是自己的恐龍身分？」

「我似乎不在意別人想什麼、說什麼或做什麼了。我甚至不太在意，我自己在想什麼。」亞當對大夫說。

亞當有點想知道，如果他不吃藥的話，是否有別的方式體會到相同的感覺。他並沒有解決任何問題，只是不再認為它們是問題。他還是他、世界還是世界，但他的生活狀態因為所思所想不同，和原來完全不一樣了。

「我想停止服藥了。」他對大夫說。（五）

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