風箏一樣的詩人（一一）

子琪定睛一看，他身上緊繫著安全帶。

林姓護理跟子琪解釋明森的狀況，並致歉說，他平時少有訪客，怕他情緒波動，採取了安全措施。她也會在不遠處留意他，隨時待命，希望莫小姐諒解。

子琪很驚訝護理如此直接地跟她討論明森的病況，彷彿他不在場，頓時內心沉重，明白他病得不輕。林護理拍拍明森的肩膀，交代子琪首次訪談不得超過一小時，便坐遠去了。

子琪半天說不出話來。明森並不看她，旁若無人。她想到書上說，與失智 者交談，首先要自我介紹，便對著他慢慢說：「明森，我是子琪──莫子琪──還記得我嗎？」

明森不響。片刻後，他眼光游動，頭也晃起來，口中含糊念著「子琪、子琪」，似有感應。

她心喜，再試探：「我們在詩社認識的，記得嗎？大、學、詩、社。那是三十年前的事了。」後面那句很輕，是說給自己聽的。

明森頻頻眨眼，努力回想，喃喃重複：「大學詩社，嗯，大學詩社。」

子琪興奮解釋：「記得紀澤霖嗎？他告訴我你住在這裡。你的朋友紀澤霖。」

「紀、紀、霖、霖──」他的眼光又渙散了。

別走啊，等等，子琪心中喊著，忙說道：「我們一起放過風箏。記得嗎？在校園的大草坪上，藍色的風箏欸！」明森聽見「風箏」兩字，似乎聯想到什麼，歪著頭思索，眼睛凝視著遠方。

子琪耐心等著，希望他能找到回憶的地圖。但他久久不語，似乎退回內心的混沌世界了。子琪很沮喪，過去那個思緒靈動、活潑純真的男孩，如今只剩一副無明的軀殼。

這時，明森突然朗聲念道：「頂著南風放長了線／就請風箏去打聽！」（一一）