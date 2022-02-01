吳孟芸／圖

貝拉是一個自由撰稿人。他繼續說，她工作的時候，電腦材料、各種紙張，左耳一支筆、右耳一支筆，忙得不可開交。

她寫什麼？我問。

什麼都寫，主要是時政，她給各種報紙和雜誌寫稿。

我想像了一下貝拉工作的樣子。能以自由撰稿人的身分生存，說明她寫得不錯。

那麼你呢？漢斯問我。他的黑眼睛閃爍了一下，有交換情報的意思。

我只是收銀員而已。我想，一種虛榮還是湧上我的心頭，嘴上很自然地流露出來。

事實上，我寫作。我說，只是我用中文寫作。

寫作就是寫作，無論哪一種語言。漢斯說。

你寫什麼？他又問。

我寫小說。我說。

這個我寫不來。漢斯很坦率，非虛構還可以。

然後他說他去過中國。

我在那裡三個月，騎自行車旅行。我不想坐飛機，也不坐火車，那些都太局限了，空氣也不好。我喜歡騎自行車，走在路上可以和人們聊天。他興致勃勃地說。

我非常喜歡中國，它讓我感到驚訝。漢斯又說。我饒有興趣地聽著。

幾千年歷史，多少朝代的更迭，都不能掩蓋民俗，就是人們原本生活的模樣。我也喜歡中國功夫。我發現在山脈生活的人動作像猴。他做了一個攀援的姿勢，在海邊生活的人，儘管保持身體的平衡感。他做了一個雙腳叉開，好像在船頭釣魚 的動作。

我笑著看他。我看著他維妙維肖的動作，心裡想著我們中國人是不是這樣。我從來沒這樣想過南方和北方、山區居民和海邊漁民。任何一種文化，對外來人都是新鮮的，儘管這種認識常常流於表面、過於感性。我自己也是這樣。看到漢斯這樣，我很開心。我發現了同類，同時對他騎自行車旅行很敬佩。我沒有這樣的勇氣。

你會中文嗎？我問。

一點點。語言並不是人類交流的唯一方法，我可以用身體語言。他搖晃著身體。我能感受到漢斯的身體語言是豐富的。他可以做一個啞劇演員。

2

有很長一段時間，我在櫃檯上寫作。那時C++書店還沒有賣彩票，賣彩票是在新冠疫情 隔離之後的事情。那時我有一張光滑的櫃檯。上班前，我先泡上一杯紅茶，喝得微微出汗，大腦興奮起來，我就開始寫作。

我還用紙和筆寫作，我不很習慣用電腦。我喜歡筆尖在白紙上那種輕微滑過的感覺，好像細細的沙粒劃過歲月，讓凝固的時間突然分裂成許多碎片。有人形容這種聲音是春蠶。我是北方人，沒有聽過春蠶嚼嚥的聲音，但我喜歡這種比喻。我在寫作時想像自己是春蠶，有一種將自己物化的感覺。好像在高處，看一條蟲子的生命，一種變換的角色感。

如果有客人進來，我就放下紙筆站起來，去賺俗世的錢。也有客人喜歡聊幾句，奇怪的是，他們並沒有真正打斷我的思路。當他們離開，我坐下來，依然繼續我的杜撰。這樣對我的腰也很好，我本來有腰痛病，這種時而坐下、時而站起，緩解了我的腰痛。

那時漢斯還經常來，有一段時間，我們形成了類似朋友的關係。我們什麼都說，他說的多、我說的少，我能感到漢斯對我的好奇。他好奇我寫的是什麼，總是建議我用英語寫作或者翻譯成英語，但我對英語寫作或翻譯沒有興趣。我有許多寫作計畫還沒有完成。我熱愛中文，我覺得只有用中文，才能表現出我要表達的意思。寫作並不只有敘述，還有許多文化含義。

漢斯同意我的觀點。他重申了我們第一次見面時的話，寫作就是寫作，無論何種語言。然後解釋說，翻譯只是他個人的願望。

有時我們的交流也會轉向日常。

有一次漢斯只給兩個孩子買電話卡，另一個孩子因為看手機 的內容被懲罰，停止給他充值。

現在我不能肯定他看了什麼。漢斯說，眼中充滿迷茫。

他說已經告訴了孩子父母，由他們解決這個問題。

夏天的時候，漢斯要離開一段時間，去小鎮度假。漢斯說，他們去北方的蘇旺小鎮已經有四十年了──又是四十年，這種相同的年分，讓我對他的出生有一種錯覺，總是感到他出生在四十年前──他們每年到這個小鎮住兩周。（二）