扣扳機與吃藥（四）
他經常頭腦一片空白。當頭腦一片空白時，心就不會受傷。
這並不影響他上班，因為上班的時候做的都是熟悉而機械化的事情，對他來說並不費腦。
「恐龍大夫好吧？」亞當的同事看他能夠正常運作，對自己的判斷和建議感到滿意。
「好！很好。」亞當說的「好」，跟同事不一樣。
亞當開始服藥之後，睡眠時間增加了，哭泣的時候少了。他開始更多地思考下一步要做的事情，而不是之前發生的事情。但他仍舊沉浸在自己的恐龍身分裡。
亞當問大夫：「我想談談恐龍，可以嗎？」
「當然。」大夫的聲音很溫柔，「您對恐龍了解很多嗎？」
「不，但我感覺我是一隻恐龍。」
醫生默默地看著亞當。
「我的意思是，我看起來像人，但是我從來不覺得這是我真實的樣子。我覺得我內心有些需要表達出來的東西，雖然它們並不符合我的外表。」
「為什麼不讓它們出來？」
「我怕嚇到別人。」
「你確定會嚇到別人嗎？」
「不確定。」
「你沒有嚇到我。」
「因為你也是恐龍！」
「是嗎？」
在接下來幾次會面中，亞當都興奮地說著恐龍。
「記憶中，我一直處於睏倦的狀態。我在任何時候，都覺得如果可以睡覺，我一定要睡覺。從小學到大學，我大部分時間都感到非常疲憊。上班後，我每天通車四小時，都是從公車睡到地鐵又睡回來，在辦公室也經常打瞌睡。也許我做為一隻恐龍，過分努力地適應人類環境了。哈哈！」亞當突然覺得有趣。
「恐龍大夫」睜著鏡片後面的眼睛，一眨也不眨。
「我一直渴望睡眠，現在還是這樣，不知道是不是幾百萬年沒好好睡覺了。」（四）
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