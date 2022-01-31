他經常頭腦一片空白。當頭腦一片空白時，心就不會受傷。

這並不影響他上班，因為上班的時候做的都是熟悉而機械化的事情，對他來說並不費腦。

「恐龍 大夫好吧？」亞當的同事看他能夠正常運作，對自己的判斷和建議感到滿意。

「好！很好。」亞當說的「好」，跟同事不一樣。

亞當開始服藥之後，睡眠時間增加了，哭泣的時候少了。他開始更多地思考下一步要做的事情，而不是之前發生的事情。但他仍舊沉浸在自己的恐龍身分裡。

亞當問大夫：「我想談談恐龍，可以嗎？」

「當然。」大夫的聲音很溫柔，「您對恐龍了解很多嗎？」

「不，但我感覺我是一隻恐龍。」

醫生默默地看著亞當。

「我的意思是，我看起來像人，但是我從來不覺得這是我真實的樣子。我覺得我內心有些需要表達出來的東西，雖然它們並不符合我的外表。」

「為什麼不讓它們出來？」

「我怕嚇到別人。」

「你確定會嚇到別人嗎？」

「不確定。」

「你沒有嚇到我。」

「因為你也是恐龍！」

「是嗎？」

在接下來幾次會面中，亞當都興奮地說著恐龍。

「記憶中，我一直處於睏倦的狀態。我在任何時候，都覺得如果可以睡覺，我一定要睡覺。從小學到大學，我大部分時間都感到非常疲憊。上班後，我每天通車四小時，都是從公車睡到地鐵 又睡回來，在辦公室也經常打瞌睡。也許我做為一隻恐龍，過分努力地適應人類環境了。哈哈！」亞當突然覺得有趣。

「恐龍大夫」睜著鏡片後面的眼睛，一眨也不眨。

「我一直渴望睡眠，現在還是這樣，不知道是不是幾百萬年沒好好睡覺了。」（四）