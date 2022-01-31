風箏一樣的詩人（一○）

這些年來靜水流深，她珍惜跟女兒相守的日子。即使妞妞終將離開，她一個人很自在，不必遷就誰。這樣的生命多麼輕盈──輕到幾乎失重。她怔忡了。

8

子琪去羅東，沒有驚動紀澤然。她想像一段通往天涯海角的旅程，沒想到從桃園國際機場出發，不到兩個鐘頭的車程。

她包了一輛出租車 ，一路疲憊打盹，車子到宜蘭，她突然張眼，一線海景映入眼簾，波光閃亮的太平洋中浮現一隻巨龜，狀似匍匐，如真如幻。再醒來時以為是夢景，或海市蜃樓，忐忑的內心希望是個吉兆。

安養院如一座大型公寓，敞廳長廊，光可鑑人，護理忙碌走動，老人三五扎堆。子琪眼睛在白髮佝僂間搜尋，沒有明森，再一想，他還不到這些人的年紀！隨著職員上樓，輾轉來到專屬失智 症患的樓層，在一間僻靜的會客室等候。

她有些緊張，不知自己能期待什麼。窗邊擺放很多盆花，大片窗櫺看出去是個庭園，扶桑花開得端麗熱烈。啜著茶，漸漸鬆弛下來，見一個護理推著輪椅進來，朝她走近。

輪椅上的人像蜷縮著，矮小僵直，臉上五官看似熟悉但線條鬆垮，兩鬢斑駁，是明森。他的眼睛執拗地望著地上，卻不聚焦。推輪椅的護理高大敦實，邊走邊輕聲對他絮叨著，子琪聽見她慢而清楚地說：「……是你的朋友莫小姐來看你，從美國回來的，高興嗎？你可要好好跟人家說話喔。」像是對一個小孩子的鄭重囑咐。子琪淚都快掉下來了。

奇異 的是，明森這時混濁的「嗯」一聲，乖巧而配合的樣子。護理將輪椅直接扎進桌緣，毫無意思要讓他移坐到椅子上。（一○）