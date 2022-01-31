吳孟芸／圖

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認識漢斯的時候，我剛剛開始在C++書店工作。我記得那是個晴朗的春日，但我的心情是陰鬱的。我那時正要離婚，生活在自我的悲傷中，完全無視外邊的天氣。

漢斯穿一身淺灰色運動衣，帶著春日新鮮的味道。窗外玉蘭花剛開放，一樹的花。漢斯站在窗前的一道斜光裡，身材修長、彬彬有禮。他自我介紹說，是一個音樂教師，就在不遠的大學工作。他需要每一期的吉他和貝斯雜誌，讓我給他保留。我答應了，他留下名字和電話號碼，字跡龍飛鳳舞。

漢斯有一雙黑色的大眼睛，頭髮也是黑色的。不說話的時候，嘴唇抿成一條線，說話時神情專注。不知道為什麼，我在他的眼睛中，看到一條繃直的線，這給我深刻印象。

第二次來，就像熟人了，他站在櫃檯前與我聊天。那時還是2018年，離新冠大流行的日子還早。我們誰也沒有想到，一年之後會有瘟疫發生。漢斯很愛說話，漢斯的語言繁複多變，與其他顧客不同。

他對自己的生活心滿意足，這是我沒想到的。很少有人這樣表述自己的生活，更多的人對生活是抱怨的。即使不抱怨個人生活，也會抱怨這個社會、這個時代，任何事情。好像不抱怨就不能活下去。加拿大 人尤其喜歡抱怨，冬天抱怨冷，夏天抱怨熱。所以漢斯的開場白，就讓我對他產生了興趣。他說他再想不到擁有更好的生活。他妻子是高中時的甜心，他們十四歲相遇，十八歲就結婚了。

我是漢斯，貝拉的丈夫。他說。

他這樣說時，我笑一笑。我的洋名也叫貝拉。在魁北克，貝拉是一個很普通的女性名字。但此貝拉非彼貝拉。他的貝拉是幸福的，而我這個起著洋名的華人 貝拉，正在不幸中。我的丈夫正式提出離婚。申請移民後，他沒有來加拿大，他在中國發財。開始時我們達成協議，一家兩制，他負責賺錢養家、我負責綠卡 身分。那個時候我們感情篤深，並不知道之後會走上兩條路。

我於是對漢斯的生活很好奇。

在加拿大，十八歲就可以結婚嗎？我問。

可以的。他說，我的岳父母非常傳統，他們說既然你們相愛，就結婚吧。我們就結婚，從未分開過。至今已經四十年了。

我在心裡計算了一下。漢斯看著年輕，其實是與我年紀相仿的人。我在中國讀書、工作，三十歲才結婚，那時加拿大的漢斯已經有三個孩子。

真是難以想像。我說，我十八歲剛上大學。在我父母眼中，我還是個孩子。

我也並不知道結婚是什麼樣。漢斯說，但我們非常快樂，一切順其自然。

那你們靠什麼生活呢？我問。

我們一邊工作、一邊讀書。他說，我喜歡歷史，就去讀歷史。貝拉喜歡文學，就去讀文學。我們也工作，在大樓做管理員、在加油站打零工。

孩子們呢？我刨根問底地說。

我岳父母幫助很多。他坦率地說，就像現在我幫助我的子女一樣。

你有孫輩了？

當然。看這兩個男孩，七歲，雙胞胎。他說。然後將錢包打開給我看。皮夾子裡的照片，非常可愛的孩子，都是棕色頭髮，棕色眼睛，張大嘴笑，活力四射，與漢斯十分相像。那照片看起來是復古的，微微泛著黃色，好像老照片一樣。

好可愛。我說。

他們周末和放假都由我照管。漢斯闔起錢包說，他的嘴角笑彎彎的。我之前並不知道德國人也有這樣自願帶孫的。現在的中國老人都開始反對傳統了。

漢斯說他除了教歷史之外，還有一個自己的小樂隊，已經四十年了。

我的人生都是以四十年計算的。婚姻、愛好都在十八歲那年出發，一直在一條軌道上行進，好像從未出現偏差。他說，我們做任何事情，都計畫在先。買房子的時候，我的房間在那一端，妻子的在這一端，各有一個工作室。我習慣早睡早起，凌晨三點左右開始創作。我妻子習慣晚睡晚起，一般都是工作到後半夜。我們親密無間，同時各不相擾。

我說這樣真好。（一）