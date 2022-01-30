老爺爺趕忙把花籃從十一床和十二床之間的床頭櫃上拿開，擺到十二床另一側的窗台上。

唉！田原想，還不如送點營養品呢。

晚上，戴著耳機聽收音機。多少年不聽廣播了，在醫院沒電視、沒網絡，閒置多年的半導體又派上用場了。

第二十天，一月二十四日星期一

上午查房，只有鄭主任一個人帶著小醫生們巡診。蕭醫生彙報了田原的最新B超結果。其他兩位女主任不在，田原趁機拍鄭主任馬屁：「多虧鄭主任救了我，要不是您讓我再做一次B超，我就白挨一刀。」

「那也未必，」鄭主任很老道，不吃這一套，「就算開了刀，有什麼問題解決什麼問題。」

那能一樣嗎！田原心想，打洞能搞定，我幹麼要白吃一刀？

現在，踏踏實實等著打洞。

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新八床要做手術了，別人家做手術都來一幫人，她家只有她那財大氣粗的丈夫一個人在。

「不好意思欸！去年剛做了，今年又做。去年送的花擺了一病房，今年我跟誰都沒講，不讓一個人來看我。」換上病號服的米思佳坐在床頭等推車，還是笑咪咪的。

「我勒個去，這裡到底是治病的還是搞病的。這些病人進來都活蹦亂跳的，沒幾天就給放倒了。」她丈夫大大咧咧地說。

米思佳很怕疼，說生孩子和闌尾炎開刀時都用了鎮痛棒，這次還要用鎮痛棒。她在麻醉科醫生拿來的單子上勾選了鎮痛棒，簽了字。

米思佳被推走了。過一會來了和她長得很像的一個女人，在病房門口張望。田原忙招呼她進來。

米思佳說過，術後姊姊來照顧她。這兩人一看就是姊妹倆，不過一個是琴棋書畫版、一個是柴米油鹽版。（四五）