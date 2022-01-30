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第三封辭呈（全文完）

舒怡然

聽格魯斯這麼一說，安納托利哈哈大笑起來，「好啊、好啊！你不只是故事精彩，表演更精彩。」

安納托利一邊說，一邊到西裝口袋裡摸索，他掏出一張摺疊的白紙，把它鋪展在餐桌上，推到格魯斯面前。我探過頭去一看，是他前一年上報的1040稅表

我看了一眼格魯斯，他也在看我，滿臉困惑。這個古怪老頭，好端端地為何拿出自己的稅表，想以此證明什麼呢？證明他不缺錢，還是證明他自己是個守法公民？

安納托利指著稅表上的數字，「看到了？到任何地方，我都可以工作，錢不是問題，但首先得有尊嚴，懂嗎？」他把稅表收了起來，重新疊好，放進西裝口袋裡。

他拿起禮帽，慢慢地站起身來，先衝我說了聲「謝謝」，還鞠了一躬。然後把臉轉向格魯斯，「謝謝您的晚餐，先生，還有精彩的高中生故事。順便告訴一聲，伊莉莎貝絲是我的校友，她可是個守本分的好姑娘。請多自重，上帝之眼，無所不在。」說完，安納托利戴上禮帽，揚長而去。

格魯斯愣愣地盯住安納托利的背影，臉上的表情由疑惑轉向慍怒，臉憋得通紅，一直紅到了耳根子。過了好半天，他才狠狠地吐出了一個字：「Shit！」

我也慢慢地站起身來，看著格魯斯，他也在看我。忽然，他咧開嘴笑了，露出不甚整齊的牙齒。他聳聳肩說：「結帳吧！」

是的，結帳。我終於逃出了海盜船，外面夜色沉沉。我心裡思忖著，下一個遞交辭呈的會是誰呢？不覺打了個寒顫。路邊的銀杏樹嘩嘩作響，落葉在冷風中旋轉迷失，飄來飄去，不知去向……（全文完）

稅表

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