風箏一樣的詩人（九）

離婚那年，她大打官司，找了律師、偵探蒐證，坐實了盧博士婚姻出軌、嗜賭、無視幼女福祉等罪狀，硬是搶到妞妞的撫養權。這一年她幡然重生，帶著女兒毅然出走加州 ，長途開車，抵達堂哥一家居住的中西部小城，一看就喜歡，便在此安家落戶。

時光悠悠二十載。這期間曾有幾次情緣，都未修成正果，終究是放心不下妞妞。

五月底，學期結束，子琪突然接到一封台灣來的公務電郵，原以為有關全球校際圖書交流計畫，打開一看，竟是任教宜蘭某大學的紀澤霖寄來的。他說近年來不時尋訪過去的詩社老友重聚，剛從大學校友會打聽到她的電郵址。並提到詹明森──或許這才是他的主題，說他始終未婚，多年致力寫詩，已成一方名家。但兩年前疑患失憶，經確診是一種急速惡化的早發性失智 症。

他不願拖累家人，退休 入住羅東的安養院。如今情況日益轉壞，可能不久將完全喪失認知能力。郵件末了引用艾蜜莉‧狄金生的詩：

靈魂選擇了自己的伴侶／然後，把門緊閉／她神聖的決定／再不容干預

紀澤霖是什麼意思？為詹明森求救，還是給她贖罪的機會？想起和詹明森那段青澀的戀情，彷彿白頭宮女話天寶舊事，記憶斑駁；如今明森壯年失智，連他也不記得那段了。

妞妞小時候常纏著她問初戀的經驗，她總赧然轉移話題，說媽媽不是浪漫的人，也沒有童話戀情。離婚後她更不敢深想，怕總結自己寡淡的個性推開了前夫，造成他縱情酒色，毀了家庭。她自認理智務實，總在即將失去自我之際抽身而退，另闢蹊徑；不是她願意如此，只是天生沒有詩性，無法耽溺。（九）