田原問羅秋艷，昨天跟醫院交涉的結果，她說：「醫院把鎮痛棒的錢退了。」

那病人受的罪呢？開刀後傷口的疼痛、整夜不能睡覺的苦，怎麼算？

本來是醫院的失誤，卻沒得到任何賠償。一大幫人不諮詢律師、不走正規索賠途徑、沒提出任何具體訴求，光逞一時口舌之快，擺出一副要打架的架勢，可不就是這個結果嘛！

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千千走後，十二床新來一位身材瘦長、表情木訥、年輕的鄉下女子，沉默寡言，有時看大家說話，她想插嘴又插不上。最後還是「蝴蝶結」醫生來問話時，大家才知道她病因是引產後遺症。

她說，花了比普通門診高三、四倍的掛號費看的專家門診，專家沙主任讓她住院的。

鄭主任、胡主任都是專家門診，倒沒聽說過還有高價的專家，大概是特別老的老專家吧。

本來大家都挺同情，但看這個新十二床實在難以交流，鄉音太重、詞不達意，理解力也有限，一開口就冒出一句髒話，後來就沒人想跟她說話了。

第十九天，一月二十三日星期日

十床阿姨走後，來了一位有糖尿病 的老奶奶，八十多歲了，胖而駝背，據說是子宮裡長了一個什麼瘤子，來陪住的老爺爺看起來倒還硬朗。

今天不知是兒女還是親戚來探望，團團圍在床邊，熱熱鬧鬧說了一會兒話。幾個人走後，床頭櫃上留下一大籃鮮艷嬌媚的鮮花。

那籃鮮花過於刺眼，跟老奶奶極不相稱。不知道送花的人想表達什麼意思，也許沒意思，只是完成任務而已。

過了一會兒，新十一床的彩票姑娘用商量的口氣問：「老人家，能不能把這香水百合放在你們那邊的窗台上？我有過敏 性鼻炎，受不了花粉刺激，搞不好等一下，要開始狠勁打噴嚏了。」（四四）