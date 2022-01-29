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F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

第三封辭呈（五）

舒怡然

格魯斯的一杯白葡萄酒已經下去了一多半，他面紅耳赤，眼睛裡布滿血絲，典型的酒精過敏體質。而他談興正濃，滔滔不絕。

「年輕氣盛的格魯斯，當然不甘心、不服氣，他不相信自己會這麼輕易地輸掉。可他對亨特先生心懷崇敬的感情，阻斷了他內心萌生疑問的念頭，也喪失了追究真相的勇氣。直到許多年以後的某一天，是在亨特先生的葬禮上，他才知道了那場比賽前前後後的真相。是當年競賽入圍者之一，這裡我就不提他的名字了，是他親口告訴我的。」

格魯斯把剩下的小半杯白葡萄酒一飲而盡，然後用餐巾抹了抹嘴角，充血的眼睛看著我和安納托利。

「那真相到底是什麼呢？」我好奇。

「那還用問，亨特先生搞舞弊，格魯斯被調包了唄。」安納托利接上我的話茬，他瞇縫起眼睛，喝了一大口冰水。

「是這麼回事嗎？」我問。

「為了讓那個議員的兒子入圍，亨特只能犧牲掉我們中的某一個人。格魯斯是最無足輕重的一個，他沒有任何家庭背景。是的，除了姨媽，他一無所有……你們知道，讓我崩潰的不是亨特，而是我自己。一個偶像的坍塌、一種信仰的幻滅，會摧毀人的一切，一切……」

「這經歷，簡直像一部小說，太動人心魄了！」我由衷地嘆道。

安納托利睜大眼睛，慢條斯理地說：「是亨特先生使格魯斯變成了今天這個樣子，你應該感謝他才是啊！」這烏克蘭老頭怎麼如此冷血呢？

格魯斯失神地望著安納托利，然後擺擺手，「如果你認為，人們可以輕鬆地忘卻少年往事，那實在是太不理解人性了。」（五）

入圍 烏克蘭 過敏

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