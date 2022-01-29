風箏一樣的詩人（八）

路人好奇地看過來，子琪很尷尬，只希望明森趕快平復情緒，光滑無痕地分手。想著他控訴自己報復，惴惴不安，太陽穴突突地跳。

她想說點安撫的話，試著拉他的膀子。但他倏地站起來，五官扭曲、紅眼猙獰，一步向前，猛地刷她一耳光，吼道：「這，是恭喜你找到陪你走下一段的男人！」轉身踉蹌跑走，書包在背後一頓一頓彈跳，身影消失在巷子轉角。

子琪驚魂未定，扶住一堵牆站穩，左臉頰灼燒。她摀住臉龐──不很痛，但很確定上面烙了一個「恨」字，像受了黥刑。半晌，才四下張望是否有人注意她。

剛剛行人川流不息的巷口，此刻卻奇異 的空寂。抬眼乍見一大坨九重葛探出牆頭，艷麗熟爛，喧鬧怒放，在空調排氣吹拂下頻頻擺動，似點頭安慰著她。她癡癡望著，陡然意識到，兩人竟這樣絕交了。

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再聽到「詹明森」這個名字，是在臉書 風行、同學會雲集的年代。彷彿每一級班上都有一個熱血人士，上天下地尋訪失散的老同學。子琪大學同窗輾轉聯絡上，卻遲遲不想歸隊，幸好人在海外，不急著回應。饒是如此，這些壓縮了時空的接觸，讓她不時感慨「偶開天眼覷紅塵，可憐身是眼中人」。

當年她神采飛揚出國深造，結果未盡人意，為了生活，頻頻改弦易轍，做出妥協。她沒有讀完博士，改讀圖書館 管理，後來一直在大學圖書館裡工作，與書為伍，不覺遺憾。當年與盧至臻一場熱戀，走上紅毯，還生了妞妞──甜心一個，現在正沒日沒夜地在醫院當實習醫師呢。（八）