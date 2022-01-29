王幼嘉／圖

有了上一個鄰居的經驗，喬爾不再為任何家庭的不和諧感到震驚。他相信，人們無論身在何處、與誰在一起，互相打罵是完全正常的舉動。

雖然沒有人督促他讀書，也沒有人幫助他，喬爾在學校的成績一直不錯，始終名列前茅。

儘管在他的學校裡，很少有學生關心學業，但喬爾誠心地努力學習，原因是學習讓他對母親少點思念。對他來說，學習和吸毒並沒有太大區別，都是成癮難戒。

喬爾和學校裡的大多數學生一樣，在絕望中生活，往往在開始實行任何計畫之前，就放棄了計畫。

喬爾曾經想過，如果他能有安全的生活環境、穩定的工作，和母親過著簡樸的日子，會是什麼樣子。但他很快就覺得，這種日子遙不可及。

喬爾的母親終於重新在工廠找到工作，把他接回去同住。不久之後，喬爾的外婆就辭世了。

喬爾驚訝地發現自己毫無悲痛，也許他一直認為外婆的生活很艱辛，能夠被死神接走是幸福的。

喬爾十四歲時，母親在車禍中喪生。司機撞了人就跑，沒有道歉，更沒有賠償。

喬爾一次又一次被安置在不同的寄養家庭裡，但他不斷逃跑。

喬爾沒有從這個事故的打擊恢復過來。他不再想上學，整日在街上遊蕩。有時看到汽車 駛近，會跑到汽車前面對司機大吼，好幾次差點被撞到。

喬爾開始進出收容所、精神病院、派出所，幾乎認不得自己，連自己的名字都想不起來了。

一天夜裡，喬爾撿到一把有子彈的槍，無意對準一個陌生人扣了扳機。

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晚間新聞中，屏幕上出現一個又一個圖像，記者逐字逐句描述一件發生在停車場的凶殺案。著名大學的精英凱文被精神不穩定的年輕流浪漢喬爾所殺，動機不明。

觀眾們如何理解這些圖像和文字？一個社會不平等的故事？一個人類精神錯亂的故事？一個關於人間疾苦的故事？一個集體過失和徒勞追求的故事？

地球是唯一接納所有人的學校，也是唯一允許所有人畢業的學校。儘管畢業的時間和身體的死亡通常不會同時發生，畢業的那天卻是肯定會到來的。

這次看來是過失殺人的事件，到底給了我們什麼教訓？過失殺人，是我們眼睛所見的。事件背後的教訓，卻是我們的眼睛看不見的。

觀眾會關掉電視、閉上眼睛，想想這堂課的意義嗎？也許會，也許不會。

如果有人仔細聆聽，也許會聽到兩個天使在說話。

「我們完成任務了。」

「是的，好兄弟。」

2 吃藥

「如果你是二十一世紀唯一活著的恐龍 ，你會怎麼樣？」亞當向同事問了這個問題後，被同事推薦給綽號為「恐龍大夫」的心理醫生。

亞當的同事建議他去看心理醫生，倒不是因為他說了那句話，而是因為他幾個月來，都是黑著眼圈來上班，並且早上九點鐘看起來就已經筋疲力竭。

亞當同意去心理醫生，並非因為他認為自己有問題，而是他想見另一隻恐龍。

「恐龍大夫」的辦公室位於市區一個繁華卻不擁擠的地方，周圍有許多小公園。

亞當一邊走向醫院，一邊想像自己穿過古時候的針葉林。他對尚未見面的醫生頗有好感。

亞當進了「恐龍大夫」的辦公室，看到辦公桌上的名牌寫著「拉爾斯‧韋伯」。

「請坐。」辦公桌後面的大夫有點禿頭，下巴有一小撮鬍子，額頭有幾道皺紋，戴著圓框眼鏡。

「大家為什麼叫你『恐龍大夫』？」亞當問。

「我們要談論的是你，不是我。」大夫非常從容地說道。

「我不能問你問題嗎？」

「可以啊！不過由我來決定適不適合回答，選擇要不要回答。」

「哦！」

「先告訴我，你有什麼困擾。」

「我也不知道。」

「想到什麼就說吧！」

「主要是情緒低落和失眠 ，其次是幻聽、幻視。情緒低落大概是因為被女友出軌吧！但我也不確定。她其實還沒和我分手，但我覺得她已經被追走了。我一想到她就胸口很痛，有時候只是痛，有時候會痛哭。情緒低落一段時間之後，我開始嚴重失眠。我經常做同一個夢，夢見自己被分屍了。醒來之後發現只是夢，就重新試圖睡覺，但是睡著不到兩小時，就又會夢見自己被分屍。後來我乾脆不睡了，因為一睡著就會驚醒。偶爾疲倦到極點，就會像被打暈一樣，睡得比較久，但是難免又在同一個夢的襲擊下醒來。」

大夫認真地聽著。

「幻聽、幻視倒是幾年前就有了。也不知道算不算幻聽、幻視。我經常會覺得旁邊有個人，就和他說話，但是多半不說出聲來。我倒是經常想說出來。」

「這個人是你的好朋友嗎？」（二）